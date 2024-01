EuroCup Women – Venezia vince l’andata sul campo dell’Arka Gdynia

VBW ARKA GDYNIA – UMANA REYER: 68-77

Parziali: 15-19; 37-42; 50-54

VBW Arka Gdynia: Davis 12, Bazan, Cowling 11, Szymkiewicz ne, Borkowska 12, Miskiniene 4, Podgorna 6, Wrzesinski 17, Kastanek 6, Puter, Szulc ne, Zytkowska ne All.Mestdagh

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 11, Gorini, Villa 12, Nicolodi, Pan 15, Meldere ne, Makurat 4, Cubaj 6, Fassina 8, Shepard 17, Kuier 4 All.Mazzon

L’Umana Reyer vince 68-77 contro VBW Arka Gdynia conquistando il match di andata del Round of 16 di Eurocup Women. Le due formazioni danno vita ad una partita combattuta ed equilibrata. Ad inizio secondo quarto, l’Umana segna lo strappo decisivo nel match, Gdynia non molla ricucendo parzialmente lo svantaggio che non basta però a portare a casa la partita. La gara di ritorno si giocherà al Taliercio, mercoledì 17 gennaio alle ore 19.30.

L’avvio di partita è a favore delle padrone di casa che si portano avanti 7-4, poi le orogranata piazzano un parziale di 8-2 (9-12 il punteggio) guidate da Shepard e Villa. Gdynia non ci sta e rimette la testa avanti, ma il finale di quarto sorride alle leonesse, 15-19 dopo i primi dieci minuti di gioco.

Ad inizio seconda frazione Cowling accorcia sul 17-19, ma è ancora una tripla della capitana Pan a ricacciare indietro le polacche che poi però ritrovano il pareggio a quota 22. La partita continua a strappi: 25-32 al 15′, 33-34 al 18′ con coach Mazzon che chiama minuto di sospensione. Il rientro in campo è positivo, Villa e Fassina (con due tiri dalla lunga distanza) regalano all’Umana cinque punti di vantaggio a fine primo tempo, 37-42.

Al rientro dall’intervallo le polacche ritornano fino al meno uno in due occasioni, 43-44 al 23′ e 45-46 al 27′ in un intervallo in cui sono le difese ad avere la meglio sugli attacchi che trovano tanti errori dal campo. Le orogranata provano a strappare la partita, ma la partita rimane in equilibrio, 50-54 a fine terzo quarto.

Kuier e Berkani firmano il mini break di 5-0 nelle prime battute dell’ultimo periodo (50-59). Le orogranata alzano la pressione difensiva volando sul +14 con la quinta tripla di Pan nella gara che serve poi un bell’assist per il canestro di Shepard (53-67). Negli ultimi minuti le padrone di casa diminuiscono la differenza canestri (68-75 a 1’15” alla fine), ma è l’Umana Reyer a vincere 68-77 la gara di andata del Round of 16 di Eurocup Women.

Le orogranata sono attese da un’altra trasferta: da Gdynia voleranno direttamente a Napoli per giocare sabato 13 gennaio alle ore 20.00 contro O.ME.P.S Battipaglia nella partita valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato Techfind di serie A1.

