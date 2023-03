EuroCup Women – Venezia vince ma non basta, in finale sarà Galatasaray contro Lione

Venezia vince ma non basta a ribaltare la pesante sconfitta subita all’andata. In finale va così il Galatasaray che sfiderà l’Asvel Lione, vincitore anche della sfida di ritorno contro Villeneuve. Di seguito il comunicato della Reyer.

UMANA REYER-GALATASARAY CAGDAS FACTORING: 69-60

Parziali:13-12; 32-23; 50-45

Umana Reyer: Villa 2, Delaere 13, Pan 3, Madera 2, Yasuma 6, Fassina 12, Santucci 6, Shepard 15, Kuier 10, Nicolodi All.Mazzon

Galatasaray Cagdas Factoring: Nacickaite 3, Prince 12, Bilgic 2, Alben 4, Jurjane 2, Pulvere, Tanacan ne, McCowan 17, Yildizhan, Stevens 20, Uygul ne, Canitez ne All.Durur

Si conclude in semifinale l’avventura in Eurocup Women dell’Umana Reyer in questa stagione. Le nostre leonesse giocano una gara straordinaria con grinta e carattere vincendo 69-60 contro la corazzata del Galatasaray Cagdas Factoring, risultato che però non basta a ribaltare il -25 della gara di andata per accedere alla finale. Un grande applauso alle nostre ragazze per questa grande stagione europea, conclusasi con il Taliercio inviolato.

Per le orogranata oltre a Meldere rimane out anche Cubaj per una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento.

Nei primi tre minuti di gioco le difese prevalgono sugli attacchi, a Kuier risponde Prince poi l’Umana prende ritmo e si porta avanti 8-4. Le turche si riportano al meno uno ma una tripla di Fassina e un sottomano di Shepard le ricacciano indietro, 13-7. E’ ancora Prince a muovere la retina avversaria con cinque punti consecutivi chiudendo la frazione di gioco 13-12.

Il secondo quarto viene sbloccato da Madera con 8’30” da giocare poi le orogranata, grazie ad una buona difesa, arrivano al +8 con il duo Santucci-Yasuma, 20-12. Botta e risposta tra McCowan e Fassina che spara da tre. Ancora Santucci con la sua energia a segnare il 25-14. Partita ad elastico, nel finale le padrone di casa mettono in campo grinta ed energia cambiando ritmo e allungando fino al 32-23 di fine primo tempo. Fassina on fire a 11 punti con 3/4 da tre.

Al ritorno dall’intervallo lungo Delaere infila la tripla, poi parziale di 6-0 a favore delle ospiti fermato dal layup di Kuier. Botta e risposta tra le due formazioni, l’Umana Reyer è brava a mantenere l’inerzia della gara e il buon margine di vantaggio, 44-32 al 25′. Continuano a lottare su ogni pallone le orogranata ma, complice qualche errore di troppo, le giallorosse riescono a riportarsi sotto, 50-45 al 30′. Antisportivo fischiato a Prince a 2’22”.

In apertura degli ultimi dieci minuti di gioco l’Umana Reyer piazza un break di 8-2 con cinque punti di Delaere e la tripla della capitana Pan. Le turche sono in difficoltà grazie alla grande pressione difensiva, il gioco da tre di Shepard porta le leonesse avanti di 13, 61-48 con 5′ da giocare. La squadra di coach Durur però non molla un centimetro e non lascia scappare via le padrone di casa. Antisportivo per Santucci a 2’09”. Nel finale provano il tutto per tutto Pan e compagne che vincono 69-60, risultato che però non basta per accedere alla finale.

