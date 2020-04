EuroLeague ed EuroCup Women: in autunno Final Eight per terminare la stagione

La FIBA ha deciso che le due massime competizioni europee per club si concluderanno tra settembre ed ottobre con una Final Eight disputata in sede unica. Ci saranno gare secche e non serie al meglio delle tre, com’era invece previsto prima dello stop.

Per l’Italia in EuroLega è rimasta il Famila Schio (che affronterà USK Praga nel primo turno) mentre in EuroCup c’è l’Umana Reyer Venezia (che sfiderà le spagnole di Girona).

Per la competizione maschile della FIBA Europe Cup è prevista una Final Four, ma lì non ci sono squadre italiane coinvolte.