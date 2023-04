EuroLeague, Virtus Bologna-Milano: la presentazione con coach Scariolo

Virtus Segafredo Bologna vs EA7 Emporio Armani Milano. Palla a due domani, giovedì 13 aprile, ore 20.45 Virtus Segafredo Arena.

Diretta: Sky Sport Arena, Eleven Sports, Euroleague.TV e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: JUAN CARLOS GARCIA, EMIN MOGULKOC, FERNANDO ROCHA.

Indisponibili: Isaia Cordinier e Awudu Abass.

Le parole di Coach Scariolo alla vigilia della sfida europea con Milano: “Milano ha recuperato la quasi totalità del suo organico, ha una grande profondità, talento ed esperienza e i risultati sono arrivati dopo una stagione con molti infortuni. Con il recupero soprattutto di giocatori fondamentali hanno trovato una continuità di gioco e di risultati, grazie sicuramente ad una migliorata efficienza al tiro da tre punti e una grande solidità difensiva. Da parte nostra dobbiamo continuare a tenere duro, in attesa di recuperare anche noi la nostra piena efficienza e salute. Dovremo avere cura dei rimbalzi difensivi, limitare le palle perse ed avere una migliore selezione di tiri, cercando di trovare l’uomo libero e giocare con altruismo, sacrificandoci in difesa, indipendentemente da quali saranno i cinque giocatori in campo, fino alla fine dei 24 secondi del possesso perché Milano è paziente e riesce spesso a trovare buoni tiri negli ultimi secondi.”

Le parole di Toko Shengelia alla vigilia della gara: “Sappiamo chi avremo di fronte domani, una squadra tosta, una squadra che è al top della sua forma e sta giocando un grande basket in questo momento. Una partita che ai fini della classifica non conta ma per noi va oltre, è un partita prestigiosa e i nostri tifosi meritano una squadra che lotta in campo e prova a vincere in tutti i modi.”

