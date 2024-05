EuroLeague Women 2024-25, al via il nuovo format

Il futuro dell’EuroLeague Women promette ancora più intensità ed emozioni, con un nuovissimo format a partire dalla stagione 2024-25.

Destinato a culminare con l’innovativa Final Six, il rinnovato sistema di competizione è progettato per tenere i fan con il fiato sospeso e alzare la posta in gioco in ogni partita durante la stagione. La proposta, presentata dalla Commissione Concorsi, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della FIBA Europe durante la riunione di maggio.

Stagione regolare

Un totale di 16 squadre parteciperanno alla stagione regolare, che sarà divisa in due fasi: primo turno e secondo turno.

Proprio come prima, la composizione del campionato sarà determinata prima di ogni stagione dalle classifiche nazionali e per club. I club che si sono guadagnati un posto diretto nella stagione regolare attraverso le loro competizioni nazionali saranno affiancati da quelli che avanzano attraverso le qualificazioni.

Il numero di posti disponibili tramite le qualificazioni sarà determinato prima di ogni stagione.

Primo turno

Le 16 squadre saranno divise in quattro gironi da quattro squadre nel Primo Turno, giocando in un girone all’italiana, in casa e in trasferta. Le prime tre squadre di ogni girone avanzeranno al secondo turno, con la quarta classificata di ogni girone che si unirà al turno 1 dei play-off femminili di EuroCup.

Secondo turno

Con tutti i risultati del primo turno, le squadre formeranno due nuovi gironi nel secondo turno, con le squadre dei gruppi A e B che si fonderanno per formare il Gruppo E; e le squadre dei gruppi C e D che formano il gruppo F. Ogni squadra affronterà avversari che non ha ancora affrontato nei gironi appena formati in un girone all’italiana, in casa e in trasferta.

Le prime quattro squadre di ogni girone proseguiranno la campagna di EuroLeague Women nella Play-In Series, che sarà divisa in due parti: i play-in dei quarti di finale e i play-in delle semifinali.

Le squadre che finiranno quinte e seste in ogni girone saranno eliminate.

Giocate

I play-in si giocheranno in casa e in trasferta, con la squadra testa di serie più alta che giocherà il ritorno in casa.

Play-in semifinali

Già garantiti un posto nelle Final Six, le squadre classificate al primo e al secondo posto nei loro gironi del secondo turno si incroceranno e giocheranno i play-in delle semifinali, con le prime classificate che affronteranno le seconde classificate.

Le vincitrici saranno premiate con un bye nei quarti di finale, avanzando direttamente alle semifinali, mentre le squadre perdenti saranno piazzate nei quarti di finale.

Play-in dei quarti di finale

Allo stesso modo, le squadre classificate al terzo e quarto posto nei loro gironi del secondo turno si incroceranno e giocheranno nei play-in dei quarti di finale, con le terze classificate che affronteranno le squadre classificate quarte. I vincitori guadagneranno un posto nei quarti di finale, mentre le squadre perdenti saranno eliminate.

SEMIFINALI

La stagione culminerà con le Final Six, un nuovissimo formato per il torneo di fine stagione, in cui le migliori squadre del campionato si affronteranno in un formato a eliminazione diretta per incoronare il prossimo campione d’Europa.

I vincitori dei play-in delle semifinali riceveranno un bye nei quarti di finale, che vedranno le perdenti dei play-in delle semifinali affrontare le vincitrici dei play-in dei quarti di finale.

Le quattro squadre rimaste in gara si sfideranno nelle semifinali, con le vincitrici che avanzeranno alla finale, dove verrà incoronata la prossima campionessa di EuroLeague Women, e le perdenti che si sfideranno nella partita per il terzo posto.