EuroLeague Women 2024-25: ecco le squadre partecipanti

EuroLeague Women ha annunciato le squadre che parteciperanno alla stagione 2024-25 dell’EuroLeague Women.

Un totale di 19 club, rappresentanti nove diverse Federazioni Nazionali, si sono registrati per la prossima stagione che vede l’introduzione di un nuovo format di competizione.

La grande novità parte dall’inizio, non più due gironi ma quattro da quattro formazioni ciascuno. Le prime tre classificate accedono al secondo turno (le ultime “retrocedono” in EuroCup), dove i gruppi diventano due da sei portando in eredità i risultati del primo girone.

In seguito i Play-In tra le prime quattro di ogni Girone, e l’innovativa formula delle Final Six a sostituire le precedenti Final Four.

13 club, inclusi i campioni in carica del Fenerbahce, parteciperanno direttamente alla regular season, i restanti tre posti saranno determinati dalle qualificazioni, con le partite di andata e ritorno che si terranno il 18 e il 25 settembre.



I club con accesso diretto alla Regular Season sono i seguenti:

Fenerbahce (TUR)

Villeneuve d’Ascq-LM (FRA)

Valencia Basket Club (ESP)

DVTK HUN-Therm Miskolc (HUN)

Umana Reyer Venezia (ITA)

ZVVZ USK Praha (CZE)

KGHM Polkowice (POL)

Olympiacos SFP (GRE)

CBK Mersin (TUR)

Tango Bourges Basket (FRA)

Perfumerias Avenida Salamanca (ESP)

Uni Gyor (HUN)

Beretta Famila Schio (ITA)

I club che parteciperanno alle Qualificazioni sono:

Basket Landes (FRA) – seeded

Casademont Zaragoza (ESP) – seeded

KSC Szekszard (HUN) – seeded

Besiktas JK (TUR)

CSM Constanta (ROU)

Zabiny Brno (CZE)

Il sorteggio dei gironi di Euroleague Women è in programma il 18 luglio a Monaco di Baviera (Germania).

