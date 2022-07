EuroLeague Women, annunciate le fasce di sorteggio: Schio in terza, Bologna in settima

EuroLeague Women ha annunciato le fasce di sorteggio per la cerimonia che si terrà a Monaco, il prossimo 15 luglio. L’evento, che comprende anche l’EuroCup, verrà trasmesso sul Canale Youtube Ufficiale FIBA venerdì, dalle ore 11.



13 squadre sono già certe della regular season, altre tre verranno decise dai preliminari. Il criterio per la formazione delle fasce si basa sui risultati ottenuti nelle ultime tre stagioni delle competizioni europee per club. Ecco il seeding completo:



Fascia 1: Fenerbahce (TUR); Sopron Basket (HUN)

Fascia 2: Perfumerias Avenida (ESP); ZVVZ USK Praha (CZE)

Fascia 3: Beretta Famila Schio (ITA); Bourges Basket (FRA)

Fascia 4: Valencia BC (ESP); Basket Landes (FRA)

Fascia 5: Atomeromu KSC Szekszard (HUN); CBK Mersin Yenisehir Bld. (TUR)

Fascia 6: BC Polkowice (POL); Kangoeroes Basket Mechelen (BEL)

Fascia 7: Virtus Segafredo Bologna (ITA); Vincente del Qualifier Villeneuve D’Ascq-LM vs Spar Girona

Fascia 8: Vincente del Torneo Qualifier A; Vincente del Torneo Qualifier B

Soltanto per i paesi con tre o più squadre (caso circoscritto, in caso di Qualifier favorevole, solo a Turchia, Ungheria, Francia o Spagna) possono avere sino un massimo di due squadre per paese può esser sorteggiato nello stesso girone. E ogni gruppo può avere un massimo di due paesi rappresentati ognuno da due club. Nel caso in cui ci siano club della stessa nazionalità questi verranno selezionati in gironi differenti, se possibile.



Qualifiers

Villeneuve d’Ascq-LM e Spar Girona complice la promozione della Virtus, si giocheranno un posto in un confronto andata-ritorno.

I rimanenti due Qualifiers verranno sorteggiati con questo seeding:

Fascia 1: ACS Sepsi-SIC (ROU); DVTK Hun-Therm Miskolc (HUN)

Fascia 2: Olympiakos SFP (GRE); Elizur Landco Ramla (ISR)

Fascia 3: KKZ Crvena Zvezda (SRB); Botas Spor Kulübü (TUR)



La vincente di ogni Qualifier accederà alla regular season, per le 5 perdenti invee è già pronto un posto in EuroCup Women.

Area Comunicazione LBF