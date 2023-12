EuroLeague Women – Blitz Virtus Bologna a Salamanca

Perfumerias Avenida Salamanca vs Virtus Segafredo Bologna: 58-62

(1Q 17-13, 2Q 26-28, 3Q 43-37)

Perfumerias Avenida Salamanca: Horvat 2, Cakir Turgut 3, Kone 12, Rodriguez Leonor 6, Dominguez 5, Deleare 6, Vilaro 6, Hartley, Gil 12, Rodriguez Lucia.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 11, Peters 5, Cox 11, Rupert 9, Barberis, Andrè 2, Zandalasini 17, Orsili, Consolini 2.

Grande vittoria per la Virtus Segafredo Bologna, che al termine di un match intenso e sporco ha la meglio su Avenida Salamanca per 58-62. Il primo break del match è firmato da Salamanca, che trova 9 punti nei primi due minuti e prova a scappare, portandosi sul 9-2. La Virtus prova a riavvicinarsi con le incursioni di Zandalasini, ma Horvat e Delaere riportano Salamanca sul +7 sul 16-9. Negli ultimi quattro minuti le due squadre vanno in grande difficoltà offensiva, con le padrone di casa che si sbloccano solo con il libero di Koné: a lei risponde Iliana Rupert, che fissa il risultato sul 17-13 alla prima pausa. Lauren Cox prende in mano la sua squadra al rientro in campo e impatta a quota 19, ma Salamanca si riporta subito davanti. La Virtus fatica molto in attacco e perde tre palle in tre azioni consecutive, ma le padrone di casa non ne approfittano e il risultato resta fermo sul 24-21 per quasi tre minuti. È ancora Cox a sbloccare la situazione, con Zandalasini che nell’azione ruba palla e segna in contropiede: nel giro di venti secondi la Virtus è davanti per la prima volta nel match, sul punteggio di 24-25. Gil riporta avanti le sue, ma Cecilia Zandalasini trova un incredibile buzzer beater da oltre nove metri: Bologna chiude il quarto davanti 26-28. Entrambe le squadre chiudono il primo tempo con grandi difficoltà nel tiro da tre punti (22% per tutte e due), con Bologna che però trova quasi il 60% da due e segna ben 18 punti in area contro gli 8 delle avversarie. Cox trova un perfetto 4/4 da dentro l’area ed è la top scorer con 11 punti, seguita da Zandalasini a quota 9. La tripla di Laura Gil riporta Salamanca davanti sul 31-30 e la terza palla persa della Virtus in meno di cinque minuti propizia il break delle padrone di casa, che con due triple di Vilaro toccano il +7 (37-30) in meno di un minuto. Dopo il minuto di sospensione chiamato da coach Vincent Bologna prova a riavvicinarsi, ma il gioco da tre punti di Onar e la tripla di Rodríguez ridanno margine alle padrone di casa, che chiudono il quarto sul 43-37. Al rientro in campo la Virtus trova subito un parziale di 4-10 che le permette di trovare, con il canestro di Cecilia Zandalasini, la parità a quota 45. La partita prosegue però a strappi, perché Salamanca trova subito un parziale di 5-0, a cui Bologna risponde con due appoggi di Zandalasini e Pasa, che costringono Salamanca al timeout (55-54). Un canestro da due di Haley Peters riporta avanti le ospiti dopo quasi venti minuti (56-58) ed è sempre la numero sette a rispondere dopo il pareggio di Koné. Salamanca perde palla in attacco per l’infrazione di passi di Rodríguez e Pasa trova un assist perfetto per André, che tutta sola appoggia il canestro del +4 con soli 12 secondi sul cronometro, che sancisce una super vittoria per la Virtus, con il punteggio di 58-62. Zandalasini con 17 punti è la top scorer del match, con la Virtus che trova un ottimo 63% da due punti e che segna 30 punti in area contro i 20 delle avversarie. Bologna aggancia così proprio Salamanca al quinto posto e ottiene una vittoria cruciale anche dal punto di vista psicologico: dopo aver rincorso per quasi tutto il match le bianconere sono infatti riuscite a portare a casa i due punti, che le rilanciano in classifica nella rincorsa alla zona playoff.

AREA COMUNICAZIONE LBF