EuroLeague Women – Bologna cala il tris e doma anche Avenida

EuroLeague Women, regular season, Round 3.

Virtus Segafredo Bologna vs Perfumerias Avenida: 79-75

(Q1; Q2; Q3)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 13, Peters 12, Cox 5, Rupert 15, Dojkic 19, Andrè 10, Zandalasini 5, Orsili, Consolini.

Perfumerias Avenida: Cakir Turgut, Kone 8, Rodriguez 10, Dominguez 7, Deleare, Vilaro 5, Hartley 5, Prince 20, Gil 7, Rodriguez 10, Fasoula 14.

CRONACA DELLA PARTITA

La partita inizia subito con intensità da parte di entrambe le formazioni. Cox porta alle V nere i primi due punti, poi segue Dojkic con un floater per il 4-3 dopo una tripla di Prince. Avenida allunga il vantaggio, con Prince che replica e Fasoula in layup, poi Dojkic capitalizza dai 6 metri e il punteggio si riporta in parità sul 7-7. Da qui parziale Virtus di 14-0: due triple di Dojkic e Pasa, precisa anche dalla lunetta con un 2/2, altri 3 di Rupert e un sottomano di Peters. I primi dieci minuti terminano sul 26-14 per la Segafredo.

Il secondo quarto vede un’Avenida compatta, che tenta di recuperare. Pasa va a canestro per il 32-18 rubando palla, Peters subito dopo con altri due. Fasoula si fa spazio nel pitturato, 4 punti di fila per lei che costringono la panchina Virtus al minuto di sospensione. Vilarò porta Avenida sul -7, altri due punti di Fasoula per il 34-29 ma Pasa è inarrestabile e mette a segno in sottomano. Al termine del 2Q il punteggio è 41-31 dopo una tripla allo scadere di Rupert. Si segna meno nei primi minuti dal rientro dagli spogliatoi, Dojkic continua con precisione da tre (44-31), le squadre però si stringono in difesa e Avenida ritrova un canestro su tiro libero di Hartley. Prince è autrice di un mini parziale di 6 punti, ma gli spalti si infuocano per un 3+1 di Cox. Andrè prosegue con due canestri nel pitturato (54-38), Avenida risponde con Konè e Rodriguez, chiudono il quarto Dojkic e Rupert dalla linea dei 6 metri con un punteggio di 64-47.

Negli ultimi dieci minuti Avenida cerca il recupero, le biancoblu totalizzano un parziale di 7-13 a 5’ dal termine della partita per il -9 (71-60). I tre punti di Peters riportano fiato alle V nere, la formazione spagnola non molla, Prince si scalda da tre e Konè va in layup per il -7, ma la tripla di Zandalasini costringe coach Vazquez a chiamare un time out. Avenida ci prova fino alla fine ma nonostante tutto la Segafredo tiene il vantaggio e guadagna la terza vittoria su altrettante gare. Finisce 79-75, primo posto nel girone.

virtus.it