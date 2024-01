Euroleague Women – Bologna costretta alla resa contro Mersin

La Virtus Segafredo Bologna è costretta a cedere il passo nel finale sul parquet del Cukurova Basketbol Mersin nel Round 12 di EuroLeague Women. Partenza a razzo delle ospiti nei primi due minuti e mezzo di gioco: Zandalasini ispira Rupert (16 punti con 4/6 da tre e 7 rimbalzi), le due aprono un parziale di 0-10 interrotto solamente dal jumper di Epoupa abile a sua volta a lanciare le compagne verso un break di 5-0 in concomitanza con Williams (14 punti, 5 assist e 4 recuperi). Le bianconere faticano a dettare il proprio ritmo, così la compagine turca – grazie ai canestri di Atas – si riporta in pochi possessi a due sole lunghezze di distanza (10-12); Orsili aiuta Bologna ad uscire dall’impasse, ma la sua è una gioia effimera perché Kiss dall’angolo firma la tripla del -1 e in seguito al canestro di Zandalasini arriva un altro break di Mersin con le griffe della coppia Mabrey-Williams. La bomba di Orsili riporta la Virtus Segafredo ad un solo possesso dal Cukurova, tuttavia l’ultima parola spetta a Yalcin con i due liberi del 23-19. Il secondo quarto si apre prima con il botta e risposta da dietro l’arco tra Pasa (10 punti) e Mabrey (19 punti, 9 assist e 7 rimbalzi), successivamente con quello tra Rupert e Hollingsworth (11 punti e 5 rimbalzi) nel pitturato in una fase di gara in cui sono le difese a farla da padrone; passati 3′ dall’ultimo canestro realizzato, Pasa rimette Bologna in gioco con un’altra tripla e Cox (12 punti, 3 stoppate e 2 recuperi) – servita sapientemente da Peters (10 punti) – appoggia i punti del -1 che costringono la squadra di Mersin al time-out (30-29). In uscita dalla pausa breve, le padrone di casa tornano a due possessi di vantaggio sull’asse formato da Mabrey e Williams, ma Barberis è pronta a stracciare la retina da dietro l’arco riportando le bianconere sul -1; nel finale, una bomba di Cornelius scrive il 36-32 di fine primo tempo. La tripla di Cox dà il via al terzo quarto e rimette Bologna a contatto, Mabrey però è scatenata e suona la carica per Cukurova confezionando un parziale di 7-0 che spinge le turche verso la fuga. Dopo qualche minuto di stallo, la Virtus Segafredo dà uno scossone alla partita: infatti, il tiro da dietro l’arco di Peters ne fa seguire altri due targati Cox e Rupert, uno spavento che forza Mersin a fermare il gioco; Kiss arresta il flusso offensivo ospite con un jumper assistito da Williams e 2′ più tardi tocca a Peters rimettere Bologna ad un solo possesso di distanza. Gli ultimi istanti vedono i canestri a cronometro fermo di Williams e Orsili per il 51-47 alla mezz’ora. L’ultimo quarto ha Cox come assoluta protagonista: la numero 11 segna quattro punti in fila per pareggiare i conti in meno di un minuto; le padrone di casa si mettono nelle mani di Yalcin per realizzare la tripla del +3, ma le ospiti – sull’asse Pasa-Peters – registrano un parziale di 0-7 che dà loro due possessi di vantaggio (54-58). In una sfida sempre perfettamente in equilibrio, le lunghe Hollingsworth e Williams riportano il punteggio in parità prima di tornare avanti con un canestro della numero 13 su assistenza di Mabrey; successivamente Zandalasini pesca Rupert dal perimetro e la francese connette con la bomba del +1, un vantaggio che però dura pochissimo perché Mabrey segna subito il controsorpasso. Bologna cerca con ogni mezzo di vincere la partita, ma è costretta a mandare in lunetta le turche, le quali con la numero 4 convertono entrambi i liberi e vincono 64-61.

Cukurova Basketbol Mersin-Virtus Segafredo Bologna 64-61

AREA COMUNICAZIONE LBF