EuroLeague Women, cambia il format: i nuovi gironi e la formula

Dopo aver considerato la situazione epidemiologica attuale, il Board di FIBA Europe ha cambiato il format della stagione 2020/2021 di EuroLeague Women.

Per garantire la sicurezza e la salute delle giocatrici, dei coach e degli arbitri, per salvaguardare una corretta competizione e per organizzare meglio i match, la competizione si svolgerà in “bolle” con un format modificato.

– Le Qualificazioni verranno giocato in una singola arena su partita secca, il 28 e 29 ottobre.

– La Regular Season verrà accorciata, attraverso la suddivisione in quattro gruppi da quattro squadre ciascuno. Ogni partita verrà giocata in due separate “bolle”, facendo giocare ai club tre partite per “bolla”. La prima si svolgerà dal 29 novembre al 5 decembre 2020, la seconda dal 17 al 23 gennaio 2021.

– Le prime due classificate avanzeranno ai quarti di finale, mentre le terze non verranno riqualificate in EuroCup Women.

– I Quarti verranno giocati in due partite in una singola “bolla” con le vincenti che avanzeranno alle Final Four. La data prevista è quella del 14-20 marzo 2021.

Area Comunicazione LBF