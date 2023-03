EuroLeague Women Final 4: definite le semifinaliste. Sarà Schio contro Fenerbahce

By

Beretta Famila Schio, CBK Mersin Yenisehir Bld e ZVVZ USK Praha vanno a unirsi al Fenerbahce definendo le quattro formazioni che disputeranno le Final Four.

Mersin ha battuto il Tango Bourges Basket 91-63, Schio ha vinto la sfida contro Valencia 62-53, mentre Praga ha superato Avenida 74-66 con le tre formazioni che vincono la serie 2-1. In precedenza il Fenerbahce aveva superato le campionesse in carica di Sopron per 2-0.

In semifinale il Fenerbahce se la vedrà con lo Schio e l’USK Praha se la vedrà con il Mersin.

Schio diventa la prima squadra italiana a raggiungere le Final Four della competizione. L’ultima volta di una squadra nelle prime quattro è infatti datata 2002, quando Parma raggiunse le semifinali.

La sede delle Final Four, che si svolgeranno dal 14 al 16 aprile, sarà annunciata in un secondo momento.