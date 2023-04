EuroLeague Women Final Four – Monologo Fenerbahce nella finale contro Mersin, Stewart MVP

By

Finale senza storia. Dopo aver vinto una gara tirata contro Schio in semifinale, il Fenerbahce torna a fare la corazzata e nel derby turco contro Mersin s’impone 99-60. Dopo quattro finali perse, arriva quindi la prima gioia europea per i gialloblu in ambito EuroLeague. Premiata MVP Stewart, autrice di 35 punti con ben 26 nella prima metà.

Per il Fenerbahce, che ha chiuso la stagione con 16 vittorie consecutive dopo aver perso le prime due partite della stagione, è stata la terza Final Four consecutiva e la nona in totale.