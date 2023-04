EuroLeague Women Final Four – Schio lotta ma non basta, Fenerbahce in finale

Una partita alla pari contro una corazzata europeo: il Beretta Famila Schio rimedia una sconfitta contro il Fenerbahce Alagoz Holding, ma a testa alta e, perchè no, con qualche rimpianto.

Grande cornice a Praga per il primo appuntamento delle Final Four, Schio però non risente dell’emozione e parte subito bene con uno 0-5 per aprire il match: risposta immediata della squadra turca con un 10-0 su cui c’è lo zampino di un’ottima Stewart. La panchina di Schio ha un buon impatto con Sottana e Sventoraite, Schio tiene e conduce con personalità, 16-21 a fine primo quarto con il canestro a fil di sirena di Keys. La seconda frazione non cambia lo spartito: Fenerbahce pressa le portatrici di palla di Schio, che però riesce a trovare con continuità il canestro (6/14 da tre), e mantiene la testa avanti nonostante le grandi giocate di una Stewart da 15+7 a metà gara: 36-40.

Il terzo periodo è più complesso per Schio, il Fenerbahce trova equilibrio e alza il volume della sua difesa. Quintetto più fisico che porta la squadra turca sino al 59-48, sul canestro in entrata di Iagupova. La risposta di Schio è affidata a Keys e Mestdagh per il -7, punteggio con cui si chiude anche la terza frazione: “Orange” in difficoltà ma comunque dentro la partita. L’impressione però è che le avversarie possano piazzare, da un momento all’altro, la zampata decisiva: e arriva nell’ultimo periodo, con l’allungo sino al 69-56. Schio prova a scalare la montagna con tenacia e arriva anche a -3 con due punti di Keys: poi però emerge nuovamente tutta la forza del “Fener” che respinge di nuovo Schio sino al 77-68. Cambia poco nel finale, è 77-70.

Per Schio adesso solo la “Finalina” per il terzo posto, domenica alle ore 17. Poi sarà tempo di tornare a pensare al rush finale campionato.

Fenerbahce Alagoz Holding-Beretta Famila Schio 77-70

AREA COMUNICAZIONE LBF