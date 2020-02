EuroLeague Women, gli accoppiamenti dei quarti di finale

Dopo la decisione del giudice sportivo di EuroLeague Women, sono ufficiali gli accoppiamenti per i quarti di finale. Tra le migliori otto anche il Famila Schio. Gara 1 sarà l’11 marzo, il ritorno il 18 mentre l’eventuale “bella” si giocherà in casa della miglior classificata il 25 marzo. Final Four resta programmata per il weekend del 17-19 aprile, ma non si sa ancora la sede.

Ekaterinburg (1) – BLMA (4)

Asvel Lione (2) – Nadezhda Orenburg (3)

USK Praga (2) – Famila Schio (3)

Fenerbahçe (1) – Bourges (4)

Qualificate in EuroCup Women: Reyer Venezia, Castors Braine, Dynamo Kursk, Girona (sorteggio domani a Mies)

Eliminate dalle competizioni europee: Cukurova, TTT Riga, Sopron, Gdynia