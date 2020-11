Euroleague Women, gli orari delle gare nelle “bolle”

Come annunciato negli scorsi mesi, la EuroLeague Women vedrà la Regular Season svolgersi in due momenti diversi, con le gare di andata dei giorni in un primo “hub” a inizio dicembre e quelle di ritorno in un secondo a metà gennaio.

È uscito oggi il calendario delle gare d’andata dall’1 al 4 dicembre, che saranno trasmesse sul canale YouTube di FIBA. Questi gli orari delle partite del Famila Schio (che giocherà a Girona) e del Fenerbahce di Cecilia Zandalasini (che giocherà a Istanbul):

– Martedì 1 dicembre

Fenerbahce vs ZVVZ USK Praga h 15:00

UMMC Ekaterinburg vs Famila Schio h 17:00

– Giovedì 3 dicembre

Arka Gdynia vs Fenerbahce h 15:00

Famila Schio vs TTT Riga h 17:00

– Venerdì 4 dicembre

Fenerbahce vs LDLC ASVEL h 15:00

Spar Girona vs Famila Schio h 20:00

Qui il calendario completo delle gare.