EuroLeague Women – Howard e Mabrey decisive, Schio regola Landes

Per il Beretta Famila Schio l’impegno con le francesi del Basket Landes mantiene le aspettative della vigilia: le “Orange” dominano il match e lo controllano, con qualche piccolo momento di sbandamento. Dopo il primo quarto il Beretta Famila è già avanti 29-19, con le USA Howard (15) e Mabrey (21) sugli scudi: Landes tiene botta soltanto grazie all’ottima partita di Magarity, 21 punti per lei. Nell’ultimo quarto le francesi provano a rientrare dal -14 e con Gil (10 punti) fissano il punteggio sul 73-65 entrando nei 3′ finali con coach Diakaioulakos che chiama il timeout: il rientro scledense è perfetto per timing, con la tripla di Mabrey e due punti di Howard che riportano il vantaggio ben in doppia cifra e chiudono le ostilità sul punteggio di 85-71.

Beretta Famila Schio-Basket Landes 85-71

