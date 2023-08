EuroLeague Women, i sorteggi: Schio nel Girone A, Gruppo B per Bologna

Si sono svolti a Monaco i sorteggi degli EuroLeague Women Qualifiers e della Regular Season.

La competizione comprende 16 club, di cui 13 già qualificati direttamente per i gironi e tre che dovranno passare dalle qualificazioni. Le fasce sono state stabilite in precedenza, utilizzando come criteri i risultati nelle ultime tre stagioni delle competizioni europee per club, e con la restrizione di un massimo di due squadre rappresentati per nazione in ogni gruppo (nel caso dei paesi con più di due partecipanti all’Eurolega, come Francia o Spagna).

Questi i gruppi sorteggiati: Schio finisce nel Girone A con le campionesse in carica del Fenerbahce, per la Virtus ben due reduci dall’ultima Final Four come Mersin e Praga in un Girone B che si preannuncia infuocato.

Gruppo A

Fenerbahce Alagoz Holding (Turchia)

Beretta Famila Schio (Italia)

Valencia B.C. (Spagna)

LDLC ASVEL Feminin (Francia)

AZS UMCS Lublin (Polonia)

Casademont Zaragoza (Spagna)

Vincente ELW Qualifier 1

Vincente ELW Qualifier 2

Gruppo B

Perfumerias Avenida (Spagna)

ZVVZ USK Praha (Repubblica Ceca)

Cukurova Basketbol Mersin (Turchia)

Villeneuve d’Ascq-LM (Francia)

Basket Landes (Francia)

Virtus Segafredo Bologna (Italia)

SERCO Uni Gyor (Ungheria)

Vincente ELW Qualifier 3

Gli accoppiamenti dei Qualifiers:

DVTK HUN-Therm (Ungheria) v London Lions (Gran Bretagna)

TTT Riga (Lettonia) v ACS Sepsi-SIC (Romania)

BC Polkowice (Polonia) v Besiktas JK (Turchia)

Le sfide si disputeranno secondo il format andata-ritorno, il 20 e il 27 settembre. Le perdenti verranno “retrocesse” in EuroCup Women.

AREA COMUNICAZIONE LBF