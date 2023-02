EuroLeague Women – Netta vittoria Virtus Bologna contro l’Olympiakos

Virtus Segafredo Bologna vs Olympiacos SFP: 92 – 69

(1Q 26 – 16; 2Q 49 – 38; 3Q 67 – 55)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 7, Pasa 6, Rupert 11, Barberis 4, Dojkic 19, Andrè10, Zandalasini 10, Orsili 2, Laksa 18, Cinili 5.

All: Ticchi

Olympiacos SFP: Stamolamprou 18,Stamati, Ayuso Bagur 4, Spyridopoulos 3, Syrra, Gustafson 17, Nicolopoulos 16, Diela, Shook 9, Skoric 2, Vamvaka ne.

All: Niklas

Dodicesimo impegno di coppa per la Virtus Segafredo Bologna che ospita l’Olympiacos. Avvio deciso delle bianconere che si portano velocemente in vantaggio con Dojkic e Rupert, a cui risponde subito Guestafson che rispetta i pronostici di essere tra le principali armi in mano alle greche. La Segafredo si difende con ordine e recupera palloni pesanti sfruttando la poca precisione delle ospiti, scappando sul 13-6 e costringendo le biancorosse ad un time-out per sistemare le idee. Olympiacos fatica a trovare con continuità il canestro, affidandosi quasi ed esclusivamente alle folate individuali di Gustafson e limitando Stamolamprou sugli esterni: le greche infatti si trovano molto velocemente con 5 falli di squadra e la difesa ne risente, non potendo mettere in campo la necessaria aggressività. Con Laksa e Rupert sugli scudi il primo quarto si chiude sul 26-16. Nel secondo parziale cresce molto la presenza fisica della Segafredo sotto canestro, complice una Andrè molto veloce a rollare sui pick’n’roll e a trovare quindi soluzioni di tiro ottimali. La capacità della Virtus di coinvolgere tutte le giocatrici in campo spalmando i punti: anche il gap tra le due squadre inizia ad ampliarsi, a favore di una Segafredo maggiormente concentrata in difesa rispetto alle avversarie. La differenza, fatta a rimbalzo e alla voce palle recuperate da parte della Virtus, porta il primo tempo a chiudersi sul 49-38.

La ripresa si apre con l’Olympiacos che trova subito il fondo della retina con Gustafson che sembra poter iniziare la rimonta per le biancorosse, ma le Vu nere sono capaci di difendere in modo ordinato e contrattaccare con efficacia, specialmente con Rupert che sigla i quattro punti segnati dalla Segafredo da inizio parziale. L’Olympiacos però trova punti importanti per tornare a contatto sul 53-47 con poco più di 5′ minuti sul cronometro da giocare: in questa terza frazione Stamaolamprou sale di giri arrivando a quota 11 punti di cui 5 solo nel terzo parziale. Nonostante il momento di flessione la Virtus riesce a riportarsi a +8 con il rimbalzo offensivo di Andrè per poi tornare sul +10 grazia al jumper di Laksa: forte presenza a rimbalzo e chiusura degli spazi, con il contraltare delle triple subite, ben 8/9 per le greche. Nell’arco di due azioni, la terna arbitrale assegna un antisportivo a Zandalasini per proteste e un tecnico a Gustafson per gioco pericoloso su Del Pero: da entrambe le parti le tiratrici realizzano il tiro libero assegnato e il punteggio resta in sostanziale parità sul 67-55 fino al termine della terza frazione. La tripla di Cinili permette alla Segafredo di iniziare l’ultimo parziale nel migliore dei modi, dettando il proprio ritmo e allungando prepotentemente con l’Olympiacos che non riesce a ribattere, specialmente sul piano dell’energia messa in campo. Sempre da oltre l’arco si alternano Laksa, Del Pero e Dojkic che contribuiscono a mettere in sicurezza il vantaggio delle bianconere che possono cosi giocare gli ultimi minuti più in leggerezza. Le greche non riescono più a tornare in partita e la Segafredo conquista così la seconda vittoria casalinga al Paladozza di questa Euroleague.

virtus.it