EuroLeague Women – Praga espugna Bologna

Virtus Segafredo Bologna vs ZVVZ USK Praha: 69 – 90

(1Q 15 – 28; 2Q 25 – 50; 3Q 44 – 73)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 14, Peters 3, Cox 7, Rupert 4, Barberis, Dojkic 24, Andrè n.e., Zandalasini 15, Orsili, Consolini 2. Coach: Vincent

ZVVZ USK Praha: Pribylova, Oblak 5, Andelova, Cazorla 5, Vorackova 11, Conde 15, Ayayi Vukosavljevic 15, Vyoralova 4, Magbegor 19, Hof, Sabally 16, Sipova. Coach: Hejkova

Partenza bruciante delle ospiti al PalaDozza: Vukosavljevic (15 punti) e Vorackova (11 punti) – con Cazorla e Magbegor a rifinire – mettono subito il piede sull’acceleratore e griffano il parziale di 2-15 per la prima fuga della compagine ceca; successivamente Rupert e Dojkic (24 punti) – ispirate da Zandalasini (15 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) – tentano di accorciare le distanze e rimettere in partita Bologna, ma l’attacco di Praga continua a macinare gioco e si ritrova a chiudere il primo quarto avanti 15-28 grazie alle firme di Oblak, Magbegor (19 punti e 7 rimbalzi) e Vukosavljevic. Dopo un paio di minuti di botta e risposta, entra in partita anche Sabally (16 punti e 6 rimbalzi) a dominare l’area avversaria ed insieme a Conde (15 punti e 6 rimbalzi) sigla il parziale di 0-9 prima del gioco da tre punti di Pasa (14 punti); nella seconda parte del quarto arriva un altro allungo ospite: il tandem Conde-Magbegor non fa sconti e porta la sua squadra a doppiare la Virtus Segafredo Bologna sul 25-50 alla pausa lunga. Il secondo tempo è il palcoscenico del botta e risposta tra le coppie Vorackova-Magbegor e Dojkic-Zandalasini, fino alla spinta di Pasa che costringe la coach di Praga a fermare il gioco; al ritorno dalla breve pausa, Peters connette con una tripla ma Conde e Sabally respingono al mittente ogni buona intenzione delle bianconere confezionando l’ennesimo parziale della gara, chiuso dalla conclusione da dietro l’arco di Oblak che vale il 44-73 dopo trenta minuti di gioco. Con il risultato già in ghiaccio, l’ultimo quarto diventa pura formalità: Vukosavljevic segna da tre punti, Sabally va a referto con un gioco da tre punti e Conde mette il +37 con un layup; la seconda metà del quarto periodo si trasforma in puro garbage time con in campo le seconde linee di entrambe le squadre, così dopo essersi scambiate ulteriori cortesie, la contesa termina con il risultato di 69-90 per le ospiti.

area comunicazione lbf