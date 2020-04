Euroleague Women, i premi della stagione regolare

Sebbene la stagione terminerà solo ad ottobre con la Final Eight in sede unica, Euroleague Women ha deciso di assegnare i premi individuali per questa stagione. Manca il più importante, il premio alla miglior giocatrice della regular season di Euroleague Women, il quale verrà assegnato nei prossimi giorni, scegliendo tra i nomi inseriti nel primo quintetto. Ecco intanto elencati di seguito i vari premi:

Miglior difensore

Alyssa Thomas (ZZVZ USK Praga)

Miglior coach

Victor Lapeña (Fenerbahce Oznur Kablo)

Miglior giovane

Iliana Rupert (Bourges Basket)

Primo quintetto

PG – Alina Iagupova (Fenerbahce)

SG – Cecilia Zandalasini (Fenerbahce)

SF – Alyssa Thomas (ZVVZ USK Praga)

PF – Emma Meesseman (UMMC Ekaterinburg)

C – Sandrine Gruda (Famila Schio)

Secondo quintetto

PG – Courtney Vandersloot (UMMC Ekaterinburg)

SG – Marine Johannes (LDLC ASVEL)

SF – Gabby Williams (BLMA)

PF – Brionna Jones (ZVVZ USK Praga)

C – Brittney Griner (UMMC Ekaterinburg)

Cecilia Zandalasini inserita nel miglior quintetto dell’Eurolega

FIBA ha annunciato il miglior quintetto della stagione di EuroLeague Women 2019-2020, dopo una votazione che ha coinvolto i tifosi, un panel di media e gli allenatori delle squadre della competizione.

Tra le cinque giocatrici scelte come le migliori della competizione, è presente anche la 24enne italiana Cecilia Zandalasini, alla seconda stagione con il Fenerbahçe.

Zandalasini ha messo a segno 15.9 punti di media in circa 30 minuti di utilizzo, tirando il 40.7% da 3 in stagione e contribuendo alla prima posizione nel gruppo B della squadra turca (11-3 il record). La stagione è stata poi sospesa durante i playoffs, con il Fenerbahce in vantaggio 1-0 sulle francesi di Bourges. Resta viva la possibilità di concludere la stagione con una Final Eight a settembre, eventualità al vaglio dei club e delle federazioni nazionali in queste settimane.

Arrivata alla sua seconda stagione in Turchia, Cecilia ha conquistato un campionato nazionale, due Coppe di Turchia ed una President Cup. Il campionato turco è stato sospeso – e non ancora cancellato – con il Fenerbahçe in testa alla classifica, con un record di 18-2.

Nel quintetto migliore dll’Eurolega, anche la sua compagna di squadra ucraina Alina Iagupova, oltre ad Alyssa Thomas (Praga), Emma Meesseman (Ekaterinburg) e Sandrine Gruda (Schio). L’allenatore di Zandalasini e Iagupova, lo spagnolo Victor Lapeña, è stato votato come il migliore del torneo.

Per Cecilia non è la prima volta in cui viene inserita da FIBA nel miglior quintetto di una competizione senior: infatti, ad EuroBasket Women 2017, era stata premiata nelle prime cinque insieme ad Alba Torrens (MVP), Emma Meesseman, Endene Miyem ed Evanthia Maltsi.