Euroleague Women, rinviate le gare previste in Russia?

La Russia è uno dei Paesi che mette in isolamento due settimane tutti i passeggeri in arrivo da zone a rischio contagio (come Italia, Francia e Spagna), così le squadre di EuroLega ed EuroCup femminile stanno prendendo provvedimenti.

Nella massima competizione le francesi di BLMA non affronteranno la proibitiva trasferta di Ekaterinburg, mentre nella seconda competizione europea le spagnole di Perfumerías Avenida non andranno a Orenburg in casa del Nadezhda.

Le due squadre, ma potrebbero aggiungersene altre, non vogliono essere fermate in Russia per due settimane di isolamento. Si attende la decisione della FIBA a riguardo, da capire se darà sconfitta a tavolino oppure rinvierà le partite.