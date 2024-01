EuroLeague Women – Schio batte Saragozza e vola ai quarti di finale

Il Beretta Famila Schio domina il Casademont Zaragoza e conquista i quarti di finale di EuroLeague Women. Partenza arrembante delle scledensi: Keys e Verona (8 punti) mostrano subito la voglia delle ‘orange’ di qualificarsi, Fiebich (18 punti) però con una tripla cerca di tenerle a bada, ma la bomba di Parks (11 punti e 4 recuperi) e il gioco da tre punti convertito perfettamente da Guirantes (15 punti, 7 rimbalzi e 2 recuperi) dice 10-3 per le padrone di casa; Atkinson restituisce il favore segnando e subendo il fallo per il libero aggiuntivo, Juhasz (13 punti e 6 rimbalzi) aiuta Schio a doppiare le avversarie, tuttavia il duo composta da Diallo e Ortiz mette un solo possesso di distanza tra le rivali (12-10). Le squadre si danno battaglia sui due lati del campo con una serie di facili layup, poi il Beretta Famila mette il piede sull’acceleratore e firma un break di 7-1 con Juhasz da principale protagonista; la tripla di Holesinska (13 punti) sembra riportare il Casademont su binari più congeniali, ma la squadra di coach Dikaioulakos sigla un altro 7-0 – con i nomi di Keys, Parks e Reisingerova (8 punti) – scrivendo il massimo vantaggio e chiudendo sul 28-16 il primo quarto. Il jumper di Diallo e la tripla di Pivec in apertura di secondo periodo costringono le ‘orange’ a rifugiarsi subito in time-out; in uscita dalla pausa breve Sottana (9 punti) straccia la retina da dietro l’arco, successivamente si accende il duello tra Fiebich e la coppia Penna-Keys, queste – con l’aiuto di Parks – ispirano Guirantes e Verona a segnare il 40-25 che fa correre ai ripari coach Morales. Al ritorno sul parquet è il layup di Geldof a restituire ossigeno alle iberiche, ma Reisingerova e Guirantes suonano la carica per lanciare Schio verso un largo vantaggio prima che la tripla di Holesinska mandi le due compagini all’intervallo sul 45-32. La ripresa parte a ritmi più bassi: il primo canestro arriva dopo oltre 2′ griffato da Fiebich sull’ottimo servizio di Ortiz, poi la numero 13 di Saragozza centra da dietro l’arco una tripla estemporanea per accorciare le distanze a tre possessi; nella seconda metà del terzo quarto, il Beretta Famila riprende le redini del gioco in mano e torna sul +14 grazie alla connessione Juhasz-Parks, la tripla di Gimeno è un timido tentativo delle ospiti di rimettersi in carreggiata, tuttavia prima Reisingerova e poi Guirantes scrivono il 55-42 dopo mezz’ora di gioco. L’incursione di Gulbe nel pitturato avversario vale due tiri a cronometro fermo – entrambi convertiti – e un’ulteriore spinta di Saragozza, la quale appoggia con Hermosa il -9 e costringe il coach scledense a chiamare time-out; la pausa fa prendere fiato alle venete che infliggono un parziale di 8-0 con Sottana come principale autrice e forza le spagnole stesse a fermare il gioco (63-47). A poco più di 5′ dal termine, le padrone di casa danno l’ultima sferzata alla partita ancora con Juhasz e Guirantes, tuttavia Diallo a cronometro fermo e Fiebich da dietro l’arco tengono vive le speranze con quattro punti in rapida successione; lo scambio di cortesie tra Parks e Fiebich prima, Verona e Holesinska incrementano il fatturato delle due squadre ma permettono alle padrone di casa di amministrare il vantaggio. I tiri a cronometro fermo della numero 2 del Casademont e di Guirantes sono gli ultimi punti messi a referto e valgono il 73-59 finale.

Beretta Famila Schio-Casademont Zaragoza 73-59

AREA COMUNICAZIONE LBF