EuroLeague Women – Schio batte Valencia e porta a casa gara 1 dei quarti

Un po’ di sofferenza, specie nella seconda metà, ma alla fine Gara 1 dei Quarti di EuroLeague Women è una festa per il Beretta Famila Schio, che supera Valencia 75-63.

L’approccio del Famila con la partita è decisamente importante, Mabrey e Ndour guidano il 16-10 iniziale e il +7 con cui si conclude il primo quarto. Punteggio a elastico nella prima metà con Valencia respinta due volte da Verona, prima per il +9 (33-24), poi per il +8 scledense (38-30): al riposo è 40-33.

Sembrerebbe una gara in controllo, il terzo quarto è però totalmente appannaggio del Valencia che sorpassa e addirittura allunga sul +6 con Cox. Schio ricuce, e solo un canestro di Carrera la porta in svantaggio all’ultimo quarto, 55-56. Le “Orange” soffrono, ma sanno esser letali nel quarto periodo: Ndour (con qualche sprazzo di Sottana e Mabrey, 20 punti) guida un parziale di 11-0 che costringe le spagnole due volte al timeout. Break decisivo quello della spagnola (21 punti all’attivo), perchè nella bolgia del PalaRomare alla fine a uscire vincitrice è Schio, 75-63: venerdì a Valencia in Gara 2 c’è già la possibilità di staccare il biglietto per le Final Four.

Beretta Famila Schio-Valencia Basket 75-63

AREA COMUNICAZIONE LBF