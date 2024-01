EuroLeague Women – Schio corsara, Asvel battuto

Il Beretta Famila Schio espugna nel finale il parquet del LDLC ASVEL Feminin e ottiene l’ottava vittoria in EuroLeague Women. Un jumper di Keys (12 punti e 5 rimbalzi) rompe gli indugi, Chery risponde con la stessa medicina e Bestagno (17 punti, 5 rimbalzi e 3 recuperi) restituisce il favore; le padrone di casa decidono di alzare il ritmo, così sfruttando le loro abilità da dietro l’arco registrano un parziale di 8-0 dalle mani di Allemand (13 punti) e Johannes (16 punti e 5 assist). La reazione delle ‘orange’ però non si fa attendere: Guirantes (22 punti, 7 rimbalzi e 5 assist) prende le redini del gioco e lancia Schio verso il sorpasso che si tramuta in realtà quando Keys si unisce alla festa; i due tiri a cronometro fermo di Fauthoux (14 punti) arrestano l’emorragia, ma Sottana (11 punti) allontana le francesi con una tripla prima che la stessa Fauthoux e Miyem (14 punti) riportino il risultato in perfetta parità (18-18). Negli ultimi 60” le ospiti mettono la freccia con l’appoggio di Juhasz su assist di Keys, tuttavia l’ultimo squillo spetta alle padrone di casa, le quali trovano il fondo della retina grazie alla bomba del 21-20 targata Fauthoux. L’ingresso sul parquet della giovane Sivka serve alle scledensi per il +1 in apertura di secondo quarto, Miyem però converte un gioco da tre punti per ristabilire le gerarchie e poi innescata da Johannes porta a due i possessi di vantaggio dell’ASVEL. Il nuovo sorpasso del Beretta Famila porta il nome di Bestagno: infatti, la numero 4 veste i panni della solista e infligge un parziale di 0-9 che forza le transalpine a chiamare il time-out sul 26-31; la pausa sembra svegliare la squadra di casa, la quale va a referto con Chery, ma Sottana respinge questo primo assalto e successivamente quello operato da Williams (17 punti), nulla può invece sul contropiede in cui Allemand segna il 34-36 costringendo coach Dikaioulakos a fermare il gioco. Come successo in precedenza con le lionesi, la ripresa dalla breve sosta giova solo parzialmente alle ospiti che connettono con l’ennesima bomba di Sottana, finendo però vittime del 7-0 ad opera del tandem Johannes-Williams; nonostante ciò, Guirantes carica le compagne ed ispira il nuovo vantaggio di Schio con la complicità di Bestagno. Nel finale di tempo, Allemand straccia la retina da oltre l’arco per il 44-44, tuttavia è la numero 11 arancione a griffare i punti del 44-49 con cui si chiude la prima frazione. Il secondo tempo si apre sulle note di Parks (13 punti e 6 rimbalzi) abilissima nello sfruttare le disattenzioni dell’ASVEL e dare al suo team il massimo vantaggio; la tripla di Allemand apre lo scenario per un duello tra Guirantes e Williams, poi Johannes e Verona gareggiano nel tiro da tre punti prima che Chery appoggi il canestro del -7 prontamente annullato dalla bomba di Parks (54-64). I ritmi – se possibile – si alzano ancora di più dopo il time-out francese: Gruda tenta di rimettere in partita la squadra di coach Gautier, ma Verona rispedisce al mittente l’iniziativa con un tiro da dietro l’arco e innesca Keys per il fade-away che vale il +13 scledense; la numero 77 Miyem si carica sulle spalle le responsabilità per un nuovo assalto al muro ‘orange’, Juhasz però ha le energie necessarie per restituire la doppia cifra di vantaggio a Schio. Nel minuto finale del terzo quarto, Williams e Ciak accorciano le distanze, ma Juhasz dalla lunetta scrive il 67-74 dopo mezz’ora di gioco. Il contropiede concluso col canestro di Parks sembra poter mettere il sigillo sulle ostilità, non è dello stesso avviso la compagine di Villeurbanne che dalla tripla di Fauthoux fa partire un parziale di 9-0 – a cui si uniscono Miyem e Williams – valido per la parità. In uscita dal time-out Guirantes lucra due tiri a cronometro fermo, tuttavia Johannes con una tripla su servizio di Williams consente alle transalpine di effettuare il sorpasso a meno di 5′ dal termine prima del 79-80 ad opera ancora della numero 11 vicentina. Quando la guardia in maglia numero 23 dell’ASVEL straccia nuovamente la retina da dietro l’arco, la gara sembra indirizzarsi sui binari delle padrone di casa; malgrado ciò, le ragazze di coach Dikaioulakos registrano un parziale di 0-8 aperto dalla tripla di Parks e proseguito dall’asse Guirantes-Bestagno (82-88). Il tiro libero di Williams, seguito dai due convertiti da Verona portano il risultato sull’83-90 alla sirena finale.



LDLC ASVEL Feminin-Beretta Famila Schio 83-90

AREA COMUNICAZIONE LBF