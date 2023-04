EuroLeague Women – Schio domani alle 17 si gioca la finale per il 3°posto

Un altro appuntamento con la storia attende il Beretta che domani, con palla a due alle ore 17, affronterà nella finale per il terzo posto le padroni di casa di Praga. Le orange proveranno a ripetere la straordinaria prova sfoderata in semifinale con Fenerbahce per conquistare uno storico terzo posto nella massima competizione europea per club.

La sfida con Praga

Il clima alla Kràlovka Arena sarà bollente con il pubblico di casa che proverà ad essere un fattore per le proprie beniamine, ormai habituè delle Final 4 di Eurolega. Anche perché la prestazione delle ceche in semifinale con Cukurova è stata tutto tranne che indimenticabile, con una gara passata a rincorrere ed un passivo finale pesante di 20 punti. Una prova scarsa al tiro per le ragazze di coach Hejková che però hanno comunque proposto la solita grandissima intensità in campo.

Al contrario il Beretta è uscito a testa altissima dalla sfida contro Fenerbahce, condotta per 20 minuti e tenuta in equilibrio quasi fino alla sirena finale. Le orange hanno approcciato la gara con la giusta concentrazione e fiducia mentale per tentare un clamoroso upset contro la candidata numero uno al titolo. Se Schio riuscirà a riproporre la stessa prestazione allora il sogno del terzo posto è assolutamente alla portata delle orange.





Dove vedere la partita

Come sempre la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube dell’Eurolega.

È stato organizzato anche un maxischermo presso il Circolo Cattolico di Magrè per tutti i tifosi orange che vorranno seguire questa magnifica sfida in compagnia.



UFF.STAMPA FAMILA SCHIO