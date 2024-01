EuroLeague Women – Schio fa l’impresa e batte il Fenerbahce

Al PalaRomare, il Beretta Famila Schio piega il Fenerbahce grazie ad un secondo tempo perfetto e conquista la settima vittoria stagionale in EuroLeague Women. Gli indugi vengono subito rotti dal jumper di Anderson (17 punti e 5 assist), dall’altro lato Guirantes (21 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) trova subito un gioco da tre punti per portare avanti le padrone di casa; poco dopo Meesseman (18 punti) e la stessa Anderson danno un possesso pieno di vantaggio alle turche, ma il break di 5-0 ad opera delle scledensi – firmato dalla tripla di Bestagno e dall’ottimo recupero con canestro di Verona – costringono coach Garnier al time-out (8-6). In uscita dalla breve pausa, l’asse Bestagno-Keys confeziona il +4 arancione riportato ad un solo punto di distanza dalla bomba di Meesseman su assistenza della numero 12 gialloblu; il tiro da dietro l’arco di Keys (10 punti e 9 rimbalzi) ristabilisce le gerarchie, tuttavia McBride (9 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) e una scatenata Anderson pareggiano i conti sul 13-13 a meno di 120” dalla fine del primo quarto. Il parziale ospite si allunga sullo 0-6 con il pull-up targato Uzun e viene interrotto solo dall’incursione nel traffico di Parks (11 punti e 7 rimbalzi), l’ultima parola però spetta ancora a Anderson che scrive il 15-17 dopo 10′ di gioco. Sottana (14 punti) suona la carica per Schio nei primi minuti del secondo quarto, il Fenerbahce subisce l’invettiva veneta finché Howard (10 punti e 6 rimbalzi) non si mette in proprio e rimette la partita sui binari turchi, costringendo coach Dikaioulakos a fermare il gioco; il parziale delle gialloblu diventa di 0-8 sempre grazie agli appoggi della numero 6, Bestagno e Guirantes ricuciono lo strappo fino ad un solo possesso di svantaggio (23-25). L’ingresso sul parquet di Onar (9 punti) dà alla squadra di Istanbul nuova verve offensiva: infatti, la numero 10 mette a referto un layup e una tripla in rapida successione aprendo l’ennesimo parziale che viene chiuso dal recupero con appoggio a tabella di Meesseman; il Beretta Famila non ci sta e con il tandem Verona-Keys costruisce la bomba del 26-32 con cui le due rivali vanno all’intervallo.





Alla ripresa delle ostilità, Schio prende le redini del gioco in mano costruendo un break di 6-2 dalle mani di Verona, Keys e Guirantes per rimettersi a soli due punti di distacco dalle campionesse d’Europa in carica. Il gioco in post di Meesseman serve alle turche per recuperare ossigeno, ma Guirantes è in un momento di onnipotenza cestistica: la portoricana segna otto punti in fila ricacciando al mittente anche la tripla di McBride e trascinando le ‘orange’ verso il sorpasso; il Fenerbahce è in balìa totale dell’attacco scledense, così subisce anche l’appoggio di Parks ed è costretto a rifugiarsi in un time-out (42-39). Dopo quasi 2′ in totale assenza da canestri, le ospiti trovano il fondo della retina da dietro l’arco con Meesseman, tuttavia Parks non fa sconti a nessuna e mostra tutto il suo arsenale offensivo per il +6 con cui le padrone di casa si avviano a chiudere il terzo quarto. Anderson ritorna in partita prima per innescare la pivot belga, poi per segnare con un tocco morbido il -2 turco; nonostante ciò, Sottana arma le mani bollenti di Penna e Juhasz, le quali vanno a referto con due triple fondamentali prima che Anderson chiuda la mezz’ora sul 55-49. Per evitare qualsiasi inconveniente, Guirantes sfrutta l’impeto e si rimette in proprio portando in doppia cifra di vantaggio il Beretta Famila; sull’altro versante è sempre Anderson a fare la voce grossa ispirando anche Uzun al recupero con canestro prima del time-out chiamato dalla coach delle gialloblu. La breve pausa giova inizialmente alle padrone di casa, le quali si affidano a Sottana per la tripla del +9, ma è una gioia effimera poiché il Fenerbahce registra un break di 0-7 con Meesseman, Howard e con la bomba di McBride costringendo coach Dikaioulakos a fermare il gioco (63-61). A Schio serve un ultimo sforzo per fare l’impresa, così Guirantes va a segno con un fade-away contestato e successivamente Sottana – innescata da Parks – mette la tripla del +7; Onar lucra e converte un gioco da tre punti, le padrone di casa sono brave però a penetrare, subire tutti i falli possibili per andare in lunetta e portarsi sul 71-64. Nonostante la tripla di McBride metta il fiato sul collo, Sottana è glaciale dalla linea della carità e mette il sigillo sul 75-67 finale.

AREA COMUNICAZIONE LBF