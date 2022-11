EuroLeague Women – Schio non pervenuta, netta vittoria Girona

Brutta serata europea per il Beretta che cade male a Girona per 83-63 in una partita a senso unico per le catalane che si confermano, oltre che bestia nera delle orange, squadra compatta e profonda. Per Schio una gara da dimenticare, o meglio da fare tesoro in vista dei prossimi impegni europei: tra le cause principali di questa sconfitta tanta imprecisione al tiro – sia dal campo che a cronometro fermo – poca presenza a rimbalzo e troppe palle perse.

Howard e Mabrey costruiscono il primo vantaggio orange ma è Girona a portarsi avanti con Gardner per il 13-7 iniziale, subito ricucito dal meno uno di Ndour. Le catalane sono micidiali a rimbalzo d’attacco mentre il Beretta è troppo morbido un po’ in tutto il campo, soprattutto in attacco: la palla persa di Zahui la porta a spendere un fallo antisportivo. Mestdagh mette una pezza dall’arco ma la tripla finale di Murphy chiude il primo quarto sul 25-15.

Vantaggio casalingo che incrementa con Etxarri prima delle triple in successione di Ndour e Mabrey: le orange, però, giocano a strappi e pagano a caro prezzo le disattenzioni contro una difesa davvero ostica. Tolo firma il nuovo vantaggio in doppia cifra, migliorato da Flores che porta a casa il fallo antisportivo di Mabrey, seguito poco dopo da un fallo tecnico fischiato anche a coach Dikaioulakos. L’inerzia anche di questo quarto è spagnola e lo Spar ne approfitta per chiudere con la tripla di Murphy su possesso riciclato due volte da rimbalzi d’attacco: 43-28.

Il Beretta non riesce a svoltare la gara al rientro dagli spogliatoi, anzi continua ad affondare sotto i colpi delle rossonere che con Drammeh e Gardner toccano anche il +23. Il primo canestro dal campo arriva dalle mani di Penna dopo cinque minuti di gioco ma, nonostante qualche bella iniziativa delle singole, Schio non capitalizza le proprie occasioni: l’ennesima tripla sul finire del quarto vale il 63-40 al 30’.

Per alcuni minuti la difesa a zona 2-3 schierata da coach Dikaioulakos imbriglia l’attacco avversario e permette un rientro con le triple di Mabrey fino al 66-48. Ma l’equilibrio dura poco e lo Spar riesce a ritrovare ritmo e segnare 20 punti anche in quest’ultima frazione chiudendo la contesa sul definitivo 83-63.

Spar Girona – Beretta Famila Schio 83-63 (25-15, 43-28, 63-40)

Spar Girona: Cornelius 9, Drammeh 10, Araujo 10, Flores 9, Murphy 11, Tolo 4, Parra 0, Etxarri 5, Ribas 2, Gardner 14, Bradford 5, Labuckiene 4

Beretta Famila Schio: Mabrey 13, Bestagno 0, Mestdagh 8, Sottana 4, Verona 3, Howard 12, Keys 4, Penna 6, Zahui 2, Ndour 11

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO