EuroLeague Women – Schio perde sul campo di Mersin

Trasferta turca sfortunata per il Beretta Famila Schio che perde a Mersin, dopo un’avvincente sfida decisa nell’ultimo quarto, per 79-67.

Primo tempo equilibrato con Mersin che conduce la partita, ma Schio parecchio presente che addirittura rientra con Mestdagh e Mabrey (13 punti in due nella prima metà) sul 31 pari, prima del break firmato da Hayes, Williams e Gray per il 37-33 a metà gara. Al rientro in campo Mersin non molla la leadership del match, ma Schio è lì, a contatto: la respinge soltanto la tripla di Bonner (20 per lei), che propizia il 55-52 a dieci minuti dal termine. L’ultimo parziale è però totalmente a favore della formazione turca che spicca il volo con le triple di Cornelius e Bonner del +13: i 5′ finali sono una partita nella partita per Schio che prova a rientrare, se non per vincere quantomeno per la differenza canestri di +4 da difendere. Howard e Mabrey (15, miglior scorer di Schio) provano ad avvicinare le “Orange”, ma Mersin resiste e porta a casa la partita con un rotondo +12.

CBK Mersin-Beretta Famila Schio 79-67

AREA COMUNICAZIONE LBF