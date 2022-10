EuroLeague Women – Schio rischia ma supera DVTK all’overtime

Il Beretta Famila Schio vince alla prima di EuroLeague Women, con non pochi brividi: contro il DVTK serve un supplementare, 90-82 il punteggio finale.

Schio parte a razzo, addirittura 21-6 dopo i primi 5′, ma pian piano si spegne facendo recuperare parecchio terreno alle ungheresi. Il momento più difficile per le “Orange” arriva però nell’ultimo quarto quando le ospiti siglano un pesantissimo 0-13 di parziale e piazzano il sorpasso (62-67) con piccolo allungo che costringe Schio a un finale di rincorsa. Nel finale Jovanovic piazza un tiro assurdo da oltre otto metri allo scadere dei 24″, poi Schio spreca con Howard: la giostra dei tiri liberi però vede la squadra di casa ancora in gioco. Sul 72-74, DVTK è in rimessa d’attacco, ma lo sforzo dell’intera difesa di Schio propizia il recupero di Howard per l’appoggio che forza l’overtime, 74 pari.

Il supplementare lo dominano le “Orange”: inizia Howard, poi le triple di Sottana e Mabrey fanno esplodere il PalaRomare, Keys sempre su assist di Sottana la chiude definitivamente. Vittoria per Schio che “risorge” nel finale, sorpassa, e addirittura acquisisce anche un discreto margine di +8.

Beretta Famila Schio-DVTK Hun-Therm 90-82

UFF.STAMPA FAMILA BASKET