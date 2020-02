EuroLeague Women – Schio sconfitta sul campo del Girona

Trasferta in Spagna con sconfitta per il Beretta Famila Schio: a Girona vince la squadra di casa grazie a un’ottima seconda metà di gara, 65-53 il finale.

Partita che si gioca su ritmi e punteggi piuttosto bassi nella prima metà: Schio con un break nel primo quarto chiude 8-13, Girona si riporta sotto grazie soprattutto alla pericolosità di Mendy che mette 12 nella prima metà di gioco, per il 26-27 con cui si va all’intervallo. Cambia il registro nella seconda fase di gara: Girona esce meglio dagli spogliatoi, alla solita Mendy aggiunge il prezioso contributo di Araujo e Elonu e chiude avanti 46-42 con dieci minuti da giocare, proprio su canestro in sottomano rovesciato di quest’ultima. L’ultimo quarto è negativo per Schio che si ferma quasi totalmente in attacco, incassando il 12-2 della squadra di casa che decide la partita, griffato da Xargay (doppia cifra con 11).

Tutto rimandato all’ultimo turno del Girone, in cui le scledensi affronteranno Sopron al PalaRomare.

Uni Spar Citylift Girona-Beretta Famila Schio 65-53

Girona: Martinez, Elonu 8, Palau 6, Mendy 16, Vasic 6, Bishop 5, Araujo 9, Xargay 11, Soler, Andusic, Bagaria, Coulibaly 4

Schio: Keys 7, Lisec 2, Rodriguez 14, Cinili, Gruda 9, Chagas ne, Fassina, Andrè, Dotto 11, Battisodo 2, Harmon 8

Di seguito gli altri incontri della tredicesima giornata del gruppo B:

Fenerbahce – Blma 74-58

Arka Gdynia – Ldlc Asvel Feminin 82-92

Sopron Basket – Dynamo Kursk 61-74

Classifica: Fenerbahce 24, Schio, Ldlc Asvel Feminin e Blma 20, Dynamo Kursk e Sopron Basket 9, Spar Citylift Girona 18, Arka Gdynia 16

Area Comunicazione LBF