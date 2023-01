EuroLeague Women – Schio supera Girona

Straordinaria serata di Eurolega per il Beretta che, dopo i due ko esterni in Ungheria, torna a ruggire in casa dove è ancora imbattuto. Vittoria per 70-65 su Girona, bestia nera delle orange nei vari anni, e secondo posto del girone ripreso in solitaria in un gruppo B in totale bagarre.

Vittoria nel segno di Howard, assoluta protagonista offensiva con i suoi 26 punti, ma ottenuta anche grazie alla solidità di tutto il gruppo contro un avversario estremamente fisico: dominio totale a rimbalzo (48 a 34 con ben 16 rimbalzi offensivi) e alcune giocate difensive chiave che hanno indirizzato l’inerzia del match.

Inizio favorevole per le catalane che si portano sullo 0-5 con Drammeh e Gardner mentre il Beretta impiega più di 3 minuti per sbloccare la propria gara con Keys. Howard risponde dall’arco ad Araujo ma Girona tiene sempre la testa avanti con Cornelius e Sykes. Sottana e Mestdagh, entrate dalla panchina, accorciano fino al 16-17 del decimo.

La capitana orange firma il primo vantaggio scledense della sfida, subito annullato da Labuckiene e Gardner. Mabrey, fin qui molto imprecisa, serve un assist a Zahui e poi sblocca anche il proprio score: 25-21 per il Beretta. In campo si lotta tantissimo e Schio paga due giocate offensive mancate in due contropiedi mortiferi di Gardner che pareggia immediatamente la gara. In questo momento di grande difficoltà Verona e Howard pescano due vitali triple sulla sirena che aiutano il Beretta a restare avanti per il 35-30 di metà gara.

Il terzo quarto è uno show totale di Rhyne Howard: la rookie of the year infila tre triple in successione che rispondono ai tentativi di rimonta ospiti portati avanti soprattutto dall’olandese Cornelius. Verso fine quarto Sykes viene punita con un fallo tecnico per proteste e Sottana converte dalla lunetta; sull’altro lato Extarri pesca una tripla fortunosa sulla sirena ma, con un paio di secondi da giocare, Sottana offre un assist illuminante per il gioco da 3 punti di Bestagno: 52-49.

Murphy e Gardner sorpassano in avvio di ultima frazione ma ancora Howard fa rimettere al Famila la testa avanti di tre lunghezze. Arrivano quindi dei capolavori difensivi di Schio: sul timeout catalano, rubata orange e tripla di Mestdagh che apre un parziale di 9-2 con l’aiuto anche di Verona che infila sulla sirena l’appoggio del +10. Con il cronometro che scorre, Drammeh e Sykes riavvicinano pericolosamente lo Spar ma dalla lunetta Howard è glaciale: segna il primo, sbaglia di proposito il secondo e si porta a casa il rimbalzo per la vittoria orange 70-65.

Beretta Famila Schio – Spar Girona 70-65 (16-17, 35-30, 52-49)

Beretta Famila Schio: Mabrey 5, Bestagno 3, Mestdagh 9, Sottana 8, Sivka ne, Verona 7, Howard 26, Crippa 0, Keys 4, Penna 0, Zahui 3, Ndour 5

Spar Girona: Cornelius 9, Drammeh 8, Araujo 7, Flores 2, Murphy 5, Tolo 2, Sykes 8, Parra ne, Extarri 3, Ribas ne, Gardner 15, Labuckiene 6

UFF.SAMPA FAMILA SCHIO