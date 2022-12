EuroLeague Women – Schio supera il CBK Mersin 

Sempre più dominante, anche in Europa: il Beretta Famila Schio vince contro il CBK Mersin 76-72 ed è in testa al Gruppo B di EuroLeague Women.

Le turche si rivelano lungo tutto il match una pericolosa spina nel fianco per Schio: Jones è attivissima nei pressi del canestro (18+14), Bonner mette a segno una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi, Gray ne mette 21. Schio però c’è, trova sempre la risposta pronta con una gara decisamente sul pezzo di Ndour, 21, e Mabrey, 19, tirando anche un solido 52% da due. La gara è un continuo scambio di colpi sino al palpitante finale: Mersin supera con Gray, ma Schio rimette subito il muso davanti con quattro punti di fila di Ndour. Quando Gray impatta nuovamente, la palla decisiva è nelle mani di Sottana che piazza il suo proverbiale palleggio-arresto-tiro, 74-72. Finale concitato a seguire: Mersin va a canestro, ma oltre i 24″ consentiti per il tiro, dunque la palla passa nelle mani di Schio che prima fa 0/1 con la stessa Sottana in lunetta, poi mette i soldi in banca affidando a Mabrey i liberi della staffa: finisce 76-72.

Scledensi ora alla pari nel raggruppamento al primo posto con Avenida, rispetto a cui vantano però un netto +17 nello scontro diretto.

Beretta Famila Schio-CBK Mersin 76-72

