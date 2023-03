EuroLeague Women – Una Virtus Bologna rimaneggiata cade a Praga

ZVVZ USK Praha vs Virtus Segafredo Bologna: 71 – 50

(1Q 15 -12 ; 2Q 38 – 28 ; 3Q 54 – 39)

ZVVZ USK Praha: Oblak 9, Conde 12, Vukosavljevic 14, Vyoralova 9, Sipova, Vorackova 2, Thomas 8, Wrezinski, Jones 17, Fagbenle, Sklenarova

All: Hejkova

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Zanbonelli, Pasa 8, Rupert 13, Barberis, Andrè 4, Orsili 12, Parker 6, Laksa 6, Cinili 1

All: Ticchi

Quattordicesima, e ultima, giornata di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna che è ospite dell’USK Praga.

Il match è aperto da una tripla di Laksa che approfitta dello spazio dopo una rimessa laterale, ma Praga trova subito il primo canestro con Oblak: Rupert garantisce altri punti con la seconda tripla di seguito per la Segafredo che garantisce il 2-6 dopo due minuti di gioco. Una interruzione per problemi tecnici al consente alle bianconere di mantenere il vantaggio: qualche conclusione sfortunata che danza sul ferro per Praga che riesce a trovare il canestro solo dopo diversi minuti. La penetrazione di Pasa garantisce il vantaggi odi sei punti sul 4-10 a metà parziale con una Segafredo ben disposta ed ordinata in campo. La tripla di Vukosavjlevic riporta le verdi a -3, per poi trovare il -1 con l’appoggio in post basso di Jones: con un parziale di 6-0 Praga riesce a riportarsi in vantaggio e staccare le bianconere di 5 lunghezze sul finire del parziale. La Segafredo riesce a sbloccarsi grazie alla capitana Cinili e chiudere il quarto sul punteggio di 15-12. Buona intensità quella messa in campo nella seconda frazione dalla Segafredo, ma che subisce presto la tripla Vyoralova a cui risponde Orsili. Le bianconere stringono le maglie difensive e si riportano a -1 sul punteggio di 20-19. Praga però firma un nuovo parziale sfruttando alcune ingenuità commesse dalla Virtus allungando sul 31-21 negli ultimi minuti del quarto. Si va al riposo lungo sul punteggio di 38-28, con il vantaggio a Praga.



Pasa, con una rubata sulla metà campo, inaugura il secondo tempo dando alla Virtus, ritrovato entusiasmo per proteggere il ferro in fase difensiva con due azioni ben svolte prima di subire la tripla di Vukosavjlevic e il canestro in appoggio di Thomas. Nuovo parziale di 6-0 per Praga che allunga sul 45-32. Le gialloverdi continuano a produrre gioco, ma la Segafredo trova di nuovo il fondo della retina dopo 8 minuti, quando il tabellone segna 54-34. Cambia di poco il punteggio all’intervallo, con Praga avanti 54-39. Ultimo parziale in cui la Virtus mette sul campo le energie rimaste per tentare la rimonta, decisamente complicata. Laksa prova a caricarsi le compagne sulle spalle ma alcuni tiri litigano con il ferro senza darle possibilità di trovare il fondo della retina. Rupert trova la tripla che val il 64-45, a cui risponde subito Oblak da oltre l’arco. Nonostante Orsili da tre, con cui firma il suo decimo punto, il risultato non cambia perché Praga si impone 71-50

