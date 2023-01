EuroLeague Women – Virtus Bologna cade sul campo di Bourges

Di nuovo un finale stregato, la Virtus Segafredo Bologna perde 79-74 sul campo del Tango Basket Bourges e complica ancora il suo cammino in EuroLeague Women.

Una partita equilibrata quella in terra francese, dove la Virtus gioca con grande determinazione, guidata soprattutto da Parker, 20 punti, e Rupert, che nel suo ritorno in Francia firma 18 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Le bolognesi accarezzano al lungo il sogno di una grande vittoria esterna, nel finale però le francesi rispondono alla tripla di Laksa con le giocate di Guapo (19) e l’esperienza di Anderson e Steinberga (12). Le emiliane arrivano sul 73 pari agli ultimi possessi, ma combinano una frittata quando sulla rimessa di Zandalasini Michel ruba e insacca il +2 in contropiede. Dojkic risponde andando in lunetta ma fa 1/2: sul rimbalzo Rupert non mette il sorpasso: dall’altra parte serie d’imprecisioni Virtus nell’esecuzione del fallo sistematico, antisportivo di Laksa e poi fallo prima dell’esecuzione della rimessa di Zandalasini. Bourges ringrazia e aumenta il vantaggio sul 79-74, rendendo così impossibile l’aggancio nei secondi finali.

