EuroLeague Women – Virtus Bologna perde in casa con Mersin

Terza sconfitta consecutiva per la Virtus Segafredo Bologna, che cade sul parquet del Paladozza contro il Cukurova Mersin per 73-65. La squadra turca mette la testa avanti sin dal primo quarto e da quel momento in poi non si guarda più indietro: il parziale di 9-0 dopo i primi quattro minuti è solo il preludio di un vantaggio che durerà per tutti i 40 minuti. Bologna muove il tabellino con i liberi di Cecilia Zandalasini, ma l’attacco di Mersin continua a girare bene e la squadra turca tocca il +12 sull’8-20. La Virtus però è brava a reagire e con un controparziale di 10-0 si riporta a contatto, arrivando fino a -2. Per tutto il periodo la partita procede a strappi, con Mersin che si riallontana e le bianconere che provano a riprenderla, avvicinandosi senza mai riuscire ad agganciare. La notizia peggiore, però, è l’infortunio di Ivana Dojkic, che lascia il campo a 26 secondi dalla fine del secondo quarto senza riuscire a rientrare dopo un brutto scontro con Elizabeth Williams. Nella terza frazione il vantaggio del Cukurova aumenta, fino a toccare il +16 con il gioco da quattro punti di Alina Iagupova, ma la Virtus è brava a non mollare e a risalire fino al -9 con i cinque punti di Zandalasini che scuotono la squadra e animano il PalaDozza. La stessa musica si ripete anche nel quarto quarto, con la Virtus che arriva sempre a 9 o dieci punti di distanza e Mersin che la ricaccia indietro, grazie soprattutto ai canestri di Alina Iagupova, che chiuderà il match con 17 punti e 4/8 da tre punti. Il match si chiude sul 65-73, con la Virtus che perde due soli palloni in più delle ospiti (16-14), ma che subisce 21 punti da questi errori, contro i soli 14 messi a segno. Buone le prestazioni di Zandalasini (22 con 8 rimbalzi e 7 assist) e di Rupert (14 con 7 rimbalzi), ma dall’altra parte Mersin risponde con i 23 di Mabrey oltre ai 17 di Iagupova, riprendendosi il primo posto nel girone e lasciandosi la Virtus subito dietro.

Virtus Segafredo Bologna-Cukurova Basketbol Mersin 65-73

area comunicazione lbf