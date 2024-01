EuroLeague Women – Virtus Bologna sconfitta a Praga

La Virtus Segafredo Bologna cade sul parquet dello ZVVZ USK Praha, nonostante la rimonta nel finale e dovrà dunque andare all-in nel prossimo turno per provare a centrare la qualificazione ai quarti di finale di EuroLeague Women. Un canestro di Zandalasini (14 punti) apre le marcature della partita, ma le padrone di casa prendono prontamente in mano le redini della gara con un parziale di 8-0 nato da una tripla di Cazorla (9 punti e 4 recuperi) e chiuso da un altro tiro da tre firmato Oblak (14 punti e 6 assist); il layup di André e un jumper di Zandalasini rimettono subito le bianconere in partita, successivamente Magbegor e Vorackova – seguite da Vukosavljevic – cercano di respingere al mittente i tentativi di rimonta, tuttavia le bombe del tandem Rupert-Dojkic e l’appoggio di Peters (13 punti e 3 recuperi) scrivono il 16-14 a poco più di 5′ dalla fine del primo quarto. Praga trova il fondo della retina da dietro l’arco con Vukosavljevic (16 punti, 9 rimbalzi e 3 recuperi), le ospiti però non intendono far scappare le ceche ed infatti costruiscono un parziale di 2-7 con le griffe di Dojkic, Rupert (15 punti, 5 rimbalzi e 2 recuperi) e Zandalasini; nel finale di periodo, sono ancora Vukosavljevic e Zandalasini ad ingaggiare un duello sui lati opposti del campo fino ai due tiri liberi convertiti perfettamente da Cazorla che valgono il 26-26 al 10′ di gioco. Dopo un digiuno da canestri di circa due minuti, il tocco di Conde e il semi-gancio di Hof (12 punti) costringono coach Vincent a rifugiarsi in time-out; la breve pausa non aiuta ad interrompere il flusso di Praga, la quale prosegue il suo parziale fino al 9-0 grazie ai colpi di Vyoralova e Sabally prima del canestro di Cox ispirata dalla compagna Peters (35-28). Successivamente ai due tiri a cronometro fermo di Oblak, la Virtus Segafredo si affida all’impeto di Rupert per ricucire lo strappo a soli due possessi, tuttavia il trio Hof-Vukosavljevic-Oblak confeziona un perfetto break di 6-0 che manda le rivali all’intervallo sul 43-32. Inizio incoraggiante di secondo tempo per Bologna: la tripla di Rupert e l’appoggio di Dojkic suonano la carica per un’ipotetica rimonta, la squadra ceca però ristabilisce subito le gerarchie con Vukosavljevic e con Hof su assistenza di Magbegor spingendo le felsinee a fermare il gioco; l’uscita dal time-out giova parzialmente alle ospiti che vanno a referto con un appoggio di Pasa su un passaggio visionario di Cox, ma le lunghe Hof e Magbegor continuano a macinare gioco all’interno dei due pitturati non lasciando minimo scampo alle avversarie (55-39). Quando manca poco meno di 60” al termine del terzo quarto, Vukosavljevic e Consolini si scambiano cortesie incrementando il punteggio per le rispettive squadre fino alla tripla di Conde che stabilisce il massimo vantaggio di Praga sul 61-41 alla mezz’ora. I canestri di Zandalasini e di Peters sono le uniche emozioni da segnalare nei 4′ iniziali del quarto periodo, perciò coach Hejkova stoppa il gioco per sparigliare le carte: infatti, è proprio in uscita dal time-out che Praga segna la tripla del +19 con Oblak. Il tiro da oltre l’arco sarà l’ultimo squillo dal campo delle padrone di casa per i successivi cinque minuti, perché la Virtus Segafredo innesta le marce superiori e infligge un parzale pesantissimo di 0-13 quasi interamente opera di una scatenata Peters (64-58); il tiro libero di Oblak arresta l’emorragia, così come l’appoggio in contropiede di Cazorla, ma Bologna è vigile e straccia la retina con la bomba del -6 targata Rupert. Nel finale, due tiri dalla lunetta di Oblak consegnano la vittoria a Praga con il risultato di 69-61.

ZVVZ USK Praha-Virtus Segafredo Bologna 69-61

AREA COMUNICAZIONE LBF