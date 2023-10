EuroLeague Women – Virtus Bologna sconfitta sul campo di Villeneuve

La Virtus Segafredo Bologna trova la sua prima sconfitta stagionale sul campo di Villeneuve D’Ascq, al termine di una partita indirizzata sin dai primi minuti. Il primo quarto è infatti molto difficile per la Virtus, che subisce l’atletismo e la velocità delle padrone di casa, che si portano subito avanti per 11-3 dopo un minuto e mezzo. Le bianconere non riescono a segnare nonostante trovino comunque dei buoni tiri, con l’attacco francese che continua a girare benissimo e a imporre dei ritmi altissimi che la Virtus non riesce a tenere: il parziale di 12-0 firmato da cinque giocatrici differenti porta Villeneuve D’Ascq fino al +17 (27-10). Il quarto si chiude sul 29-16, con le padrone di casa che in 10 minuti mettono a referto ben sei triple su dieci tentate. La Virtus prova a risalire con un controparziale di 5-12 che la riporta fino al -6, ma in attacco continua a fare molta fatica, sbagliando tiri facili. Le padrone di casa ne approfittano, con Kamiah Smalls che prima stoppa Lauren Cox e poi mette a segno cinque punti consecutivi, che ricacciano indietro la Virtus e chiudono il secondo quarto sul 39-30. Nel terzo quarto la musica non cambia: Bologna parte forte con un 4-0 che la riavvicina fino al -5, ma Villeneuve D’Ascq risponde con un 14-2 che la porta di nuovo fino al +17 (54-37). Dei 14 punti, 8 portano la firma della stella Kennedy Burke, fino a quel momento ferma a zero. Il buzzer beater di Lauren Cox accorcia le distanze sul 61-48, ma anche nel quarto quarto la Virtus non riesce mai a recuperare, toccando anche il massimo svantaggio di -19. Le francesi gestiscono il vantaggio, nonostante la Virtus risalga fino al -9 e chiudono il match per 78-62. Decisivi i punti in contropiede (13-6) e i punti da palle perse (24-16). La Virtus resta comunque al primo posto, a pari punti con Mersin, contro cui si giocherà lo scontro diretto mercoledì.

Villeneuve D’Ascq LM-VirtusSegafredo Bologna 78-62

AREA COMUNICAZIONE LBF