Eurolega, domani alle 19.30 il debutto casalingo di Schio con DVTK Hun-Therm

I riflettori della Euroleague Women 2022/23 stanno per accendersi al PalaRomare di Schio. Giovedì alle 19.30 andrà in scena la prima partita della regular season del Beretta che affronterà le ungheresi del DVTK, debuttanti nella massima competizione continentale per club.

Le avversarie sono una novità assoluta nel panorama dell’Eurolega femminile: hanno conquistato l’accesso vincendo con ampio margine il proprio girone di qualificazione in cui erano presenti anche Ramla e Botas. Possono contare sulla stella portoricana Arella Guintares che ha disputato un ottimo mondiale il mese scorso. Un altro punto di forza è l’australiana Garbin che ha dato prova di solidità in tandem con la lunga inglese Green. Un volto noto è quello di Milica Jovanovic vista in Italia giovanissima con le maglie di La Spezia prima e Umbertide poi. Infine c’è la base solida del gruppo ungherese con grande attenzione alla giovane play Kanyasi e alla giovanissima Aho (appena 17 anni).

Il Beretta Famila, invece, è formazione di grande esperienza europea e affronta questa sfida con il favore dei pronostici: questo però non deve far sottovalutare un avversario che avrà voglia di far bene alla sua prima partita ufficiale di Eurolega. Schio al momento è imbattuto in Italia ma sta ancora procedendo nel percorso di inserimento delle proprie stelle WNBA: coach Dikaioulakos in questo caso, finalmente, non dovrà rinunciare a nessuna delle sue straniere e potrà attingere a piene mani a tutto il loro talento.

Così Giorgia Sottana presenta la partita. “Abbiamo la fortuna di debuttare davanti al nostro pubblico e dobbiamo sfruttare questo vantaggio per trarne una spinta positiva. Non conosciamo al 100% le nostre avversarie perché sono una squadra nuova del panorama dell’Eurolega ma sappiamo che tutte le formazioni sono di primissimo livello: servirà la massima concentrazione”.

La gara sarà trasmessa in diretta anche su MS Channel (canale 814 del pacchetto SKY).

Arbitri

Ms. Jelena TOMIC, Croazia

Ms. Jelena SMILJANIC, Serbia

Ms. Diana LAPANOVIĆ, Slovenia

Le altre gare del gruppo B

Basket Landes – Spar Girona

Perfumerias Avenida – CBK Mersin

Kangoeroes Mechelen – Sopron Basket

