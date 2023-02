E’uscito l’album ufficiale della Lega Basket Femminile 2022/2023

Ora disponibile l’album ufficiale della Lega Basket Femminile 2022/2023! Colleziona tutte le figurine delle tue campionesse e completa l’album della Serie A1 e Serie A2 di basket femminile!

L’album è acquistabile nelle seguenti modalità:



PUNTI VENDITA

Di seguito il link con i punti vendita: clicca qui

Nei punti vendita sarà possibile acquistare:

– L’album delle figurine (solo album) alla cifra di € 3,00 cadauno.

– I pacchetti singoli (5 figurine) alla cifra di € 1,00 cadauno.

– Dispenser contenenti 50 pacchetti (250 figurine) alla cifra di € 49,00 cadauno.

ONLINE

Di seguito il link dello store online: lbf.akinda.com

Nello store online sarà possibile acquistare:

– L’album completo alla cifra di € 49,00 cadauno e attualmente in promozione a € 39,20 (sconto del 20%).

– L’album delle figurine (solo album) alla cifra di € 3,00 cadauno.

– I pacchetti singoli (5 figurine) alla cifra di € 1,00 cadauno.

– Dispenser contenenti 50 pacchetti (250 figurine) alla cifra di € 49,00 cadauno.

– Una figurina singola a scelta (per scegliere quale basta utilizzare il motore di ricerca) al costo di € 1,00 cadauna.

All’interno dell’album è presente anche un QR Code che rimanda a tutte le informazioni necessarie all’acquisto dei pacchetti.

Lega Basket Femminile e Akinda stanno lavorando su un’ulteriore della lista dei punti vendita fisici. Qualunque attività fosse interessata ad aggiungersi alla rete di distribuzione può contattare direttamente Akinda all’indirizzo info@akinda.com.

Un progetto importante in cui è previsto, oltre alla disponibilità nei punti vendita, anche l’invio di album a tutte le società rappresentate, a partire dai settori giovanili, per incentivare proprio il legame con la prima squadra e avvicinare ancora di più il basket di vertice alla base del movimento, compresi tutti gli appassionati che potranno collezionare le figurine delle proprie beniamine.

All’interno dell’album tra l’altro, è previsto un interessante sistema per personalizzare e rendere unica ogni copia: una pagina dedicata agli autografi delle proprie giocatrici preferite.

Grazie alla collaborazione con Akinda, nell’album sono presenti giocatrici, staff, foto e logo di squadra di 38 società su 42 tra Serie A1 e Serie A2.

La Lega Basket Femminile ringrazia per la disponibilità tutti i club che hanno scelto di aderire al progetto. Le formazioni presenti nell’album saranno le seguenti:

– Per la Serie A1: La Molisana Magnolia Campobasso, Parking Graf Crema, E-Work Faenza, Gesam Gas E Luce Lucca, Akronos Tech Moncalieri, Passalacqua Ragusa, Bruschi San Giovanni Valdarno, Fila San Martino di Lupari, RMB Brixia Basket, Famila Wuber Schio, Allianz Geas Sesto San Giovanni;

– Per la Serie A2: Basket Girls Ancona, Acciaierie Valbruna Bolzano, Alperia Basket Club Bolzano, Logiman Broni, Cus Cagliari, Dimensione Bagno Carugate, Autosped Castelnuovo Scrivia, Limonta Costa Masnaga, Use Rosa Scotti Empoli, Palagiaccio Firenze, Cestistica Spezzina, San Giorgio MantovAgricoltura, Halley Thunder Matelica, Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano, Alma Basket Patti, Posaclima Ponzano, E-Gap Stella Azzurra Roma, ARAN Cucine Panthers Roseto, Azimut Wealth Management Savona, Techfind San Salvatore Selargius, Podolife Treviso, Futurosa #Forna Basket Trieste, WomenApu Delser Crich Udine, La Bottega del Tartufo Umbertide, Velcofin Interlocks Vicenza, Pall. Vigarano, Ecodent Alpo.

AREA COMUNICAZIONE LBF