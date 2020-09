Faenza stecca l’ultima amichevole, festeggia Vigarano

A distanza di 6 giorni ed a campi invertiti va in scena il secondo match tra Vigarano e Faenza. Per entrambe farà di preparazione alla Coppa che serie A1 ed A2 giocheranno nel week end. Vigarano si aggiudica gara 2 con il punteggio di 81-59 ed a essere determinante è stato lo strappo iniziale dove la squadra di Castelli ha mostrato i muscoli chiudendo 22-3 la prima frazione.

Ottime,nel primo quarto,le percentuali al tiro e la difesa sulla palla. Il secondo quarto se lo aggiudicano le ospiti,Vigarano spreca in attacco e le manfrede sono chirurgiche da 3 punti. Il quarto finisce 16-28 fissando il punteggio finale 39-31 al20’.

Terzo e quarto periodo ad appannaggio della formazione di Castelli.

Nel finale spazio per le giovani Castelli (subito in evidenza con 3punti),Bagnoli,Migani e Pronkina.

Difesa allungata, rimbalzi e contropiede sono il marchio delle emiliane che chiudono 80-59 .

Al fischio finale ecco le sensazioni di coach Castelli che si ferma ai nostri microfoni “Siamo partite molto forte , poi nel secondo quarto abbiamo gestito male i ritmi e su questo lavoreremo ma, siamo comunque uscite bene.

E’ lungo il percorso per una squadra tutta nuova come la nostra.Abbiamo grande entusiasmo e questo non deve mai mancare.

Stiamo riprendendo condizione…le ragazze danno sempre il 100% …..Faenza è un ottima squadra ed oggi è stato un buon test”.

Tabellino: Policari 14, Rosset 13,Bagnoli,Castelli 3,Valensin 2,Migani,Orazzo ne,Tapley 20,Pronkina,Yurkevichus 15,Sorrentino 9,Landi 5,Tasevska ne,Atanasovska ne.

All.Castelli

Asd.Balistreri

Uff.Stampa Pall.Vigarano