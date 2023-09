Faenza supera di misura una buona Mantova

MANTOVAGRICOLTURA 67 – FAENZA BASKET PROJECT 73

(21-18; 18-23; 13-9; 15-23)

Non sfigurano le sangiorgine in una serata in cui hanno venduto cara la pelle contro la formazione di Serie A1 di Faenza, allenata da coach Seletti. Un’amichevole importante per il livello tecnico contro un’avversaria abituata a ritmi differenti dati dalla categoria superiore.

Buona la partenza di MantovAgricoltura che legge bene le strutture offensive di Faenza riuscendo ad assestarsi sul 6 a 2 dopo circa 4 minuti di gioco. Le avversarie riescono però a trovare buone soluzioni dalla lunga distanza infilando la tripla del sorpasso sul 6 a 7. Agguantato il pareggio, la partita è equilibrata e giocata ad armi pari con un’intensità molto alta in entrambe le metà campo. Mantova commette qualche errore di troppo da vicino al canestro, ma è brava a recuperare palloni e rimbalzi per ripartire. Il quarto si chiude sul 21 a 18 per MantovAgricoltura.

Parte forte Faenza nel secondo parziale con uno 0-5 firmato Tagliamento e Peresson, mentre San Giorgio fatica a trovare la quadra al ferro fino a che Dell’Olio toglie le polveri con un tiro su perno; non tarda la risposta di Faenza con Peresson e Tagliamento che ancora una volta si mettono in proprio trascinando le proprie sul 4 a 11. La situazione si riequilibra ancora una volta, con le sangiorgine che rincorrono cercando di ricucire il divario che sulla sirena recita il 18 a 23 per le ospiti.

Dopo la pausa capitan Llorente e compagne ci credono di più e spingono sull’acceleratore arrivando sull’11 a 6, con Faenza che incappa in una lotta con il canestro non riuscendo a trovare soluzioni offensive efficaci. San Giorgio continua a mantenere salda la testa della partita chiudendo la terza frazione sul 13 a 9.

Nell’ultimo quarto San Giorgio riesce a mantenersi in partita per un paio di minuti, fino a quando è costretta a pagare caro errori al tiro e soprattutto al palleggio che valgono come ripartenze per Faenza che coglie l’occasione, complice anche una percentuale migliorata al tiro, per portarsi avanti arrivando sul 5 a 19 a 3 minuti dalla fine.

Bottazzi e Cremona provano a suonare la carica per le sue piazzando un 5 a 0 e ritornando sul -9 a poco meno di 120 secondi dalla fine. La rincorsa di MantovAgricoltura è però costretta a fermarsi sul nel finale, sul punteggio complessivo di 67 a 73.

Si ritornerà in campo mercoledì 20 settembre alle ore 21 per lo scrimmage contro Cavezzo.

MantovAgricoltura: Fietta ne, Novati 5, Llorente 11, Dell’Olio 13, Nwachukwu 2, Petronio 5, Buelloni 2, Eboigbodin ne, Cremona 10, Bottazzi 7, Orazzo 12, Eppiani ne. All.re Purrone Stefano; ass. Logallo L. e Gianfreda E.

Faenza Basket Project: Franceschelli, Edoikpaige 9, Ciuffoli 7, Cviajanovic 4, Tagliamento 12, Peresson 10, Grande 2, Guffoli 4, Dixon 6, Booker 11, Brossmann 8. All.re Seletti Paolo; ass. Sferruzza G. e Bassi C.

UFF.STAMPA MANTOVAGRICOLTURA