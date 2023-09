Faenza supera la Polisportiva Galli davanti ai propri tifosi

By

Una Polisportiva Galli gagliarda e determinata, esce con buone indicazioni dal test del PalaBubani di Faenza. Priva di Giorgia Bocola, tenuta a riposo precauzionalmente, la compagine toscana tiene testa alle padrone di casa vincendo la prima e ultima frazione di gioco nonostante il minutaggio limitato causa acciacchi per Reggiani (4′) e Lopez (10′). Alla fine la somma delle quattro frazioni sorride alla E-Work, vincitrice per 85-76. Top scorer Elena Streri, decisamente ispirata in fase realizzativa con 20 punti frutto di un 6/7 dal campo e di 5/6 dall’arco.

E-WORK FAENZA – POLISPORTIVA GALLI 85-76 (25-29, 49-41, 69-57)

FAENZA: Agostinelli ne, Franceschelli 7, Edokpaigbe 9, C. Ciuffoli ne, Cvijanovic 3, Tagliamento 13, Peresson 7, Bernabè ne, Gori, Spinelli ne, Dixon 24, Rotaru ne, Grande, E. Ciuffoli, Booker 12, Brossman 10. All.Seletti

POLISPORTIVA GALLI: Nasraoui 15, Streri 20, Rossini 9, Azzola, Bevilacqua, Reggiani 2, Lazzaro 6, Mioni 6, Lopez 6, Bocola ne, Amatori 6, De Cassan 6. All. Jose Ignacio Garcia Fernandes

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI