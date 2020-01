Famila Basket e Lanerossi Vicenza insieme per un album di figurine

Nuova iniziativa che vede coinvolto il Famila Schio; dal 1 febbraio al 31 marzo infatti sarà disponibile la raccolta di figurine del Vicenza Calcio e del Famila Schio. Si tratta di un unico album che intende celebrare il presente e il passato delle due grandi realtà dello sport vicentino ripercorrendo anche i momenti gloriosi del passato delle due società, oggi unite sotto l’egida Unicomm. Le figurine saranno disponibili nei punti vendita Famila, Emisfero ed A&O della provincia berica al prezzo di 50 cent la bustina; inoltre ogni 15 euro di spesa sarà offerta una bustina in omaggio.

Nella parte dedicata alle Orange spiccano momenti epocali come le 600 partite di Masciadri in A1; ma la sezione forse più interessante è quella delle squadre storiche di Schio: partendo dalla Coppa Italia ’95-’96 infatti possiamo rivedere tutte le versioni vincenti delle Orange. Ma non è finita qui, infatti nell’ultima pagina c’è una sorta di fotostoria del Famila con chicche come la prima squadra della stagione ’73-’74, anno di fondazione.

Alla conferenza stampa hanno presenziato Francesca Dotto, Paolo De Angelis, Mario Cestaro (presidente Unicomm) , Paolo Bedin (DG Vicenza) e Nicola Bizzotto (capitano Lanerossi Vicenza). Il presidente Cestaro ha voluto mettere l’accento sull’intento celebrativo dell’iniziativa che, anche considerando i prezzi bassissimi, non è lanciata in ottica business ma piuttosto in ottica di valorizzazione del territorio e di fidelizzazione dei tifosi. Non sono mancati poi i ringraziamenti ai due proprietari delle squadre: Renzo Rosso e Marcello Cestaro, veri e propri mecenati dello sport berico.

Per quanto riguarda gli altri interventi è stato unanime l’apprezzamento, mettendo l’accento sull’importanza di far incontrare sport maschile e femminile, oltre che calcio e basket, per celebrare a 360 gradi lo sport vicentino che vince e che porta in alto il nome della provincia. Interessante il punto di vista di Bizzotto che spera che questa iniziativa possa avvicinare ancora di più i tifosi al Lanerossi; il DS De Angelis invece ha voluto classificare questa operazione come marketing “romantico”, in quanto nell’era delle app si è preferito ritornare al cartaceo e al mitico “celo manca” che tanto ha fatto la fortuna delle figurine dei calciatori in Italia.