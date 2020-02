Famila Schio e Reyer Venezia vincono 20-0 a tavolino!

Il giudice sportivo di EuroLeague Women non ha ritenuto validi i motivi della non partenza di Sopron e Riga verso Lubiana, campo neutro (per evitare il coronavirus) dove affrontare rispettivamente Schio e Venezia.

Il Famila e la Reyer, così, hanno vinto 20-0 a tavolino: le vicentine chiudono così al terzo posto in classifica e ai quarti di finale affronteranno la corazzata USK Praga. Le veneziane, invece, erano già qualificate alla Eurocup Women ma chiudono comunque al quinto posto nel gruppo A con 5 vittorie.

Per Rīga e Sopron la sconfitta a tavolino vale 0 punti (normalmente in ambito FIBA la sconfitta vale 1) quindi entrambe finiscono fuori dalle competizioni europee: le lettoni chiudono ultime il girone A, mentre le ungheresi settime nel gruppo B.