Fanola, prima vittoria in precampionato contro San Marco

Prima vittoria del precampionato invece per il Fanola, che al PalaLupe si è imposto sullo Junior San Marco, formazione veneziana iscritta al campionato di serie B nella quale militano alcune ex Lupe come Sara Scappin, Veronica Girolimetto ed Elena Borsetto.

Il punteggio ha premiato le Lupe con un complessivo 80-52, frutto di quattro parziali vinti 18-12, 21-13, 16-15, 25-12. Buona prova per le giovani giallonere, un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni esterni, in settimana contro Treviso e Rhodigium.

Il tabellino del Fanola: Guarise 14, Amabiglia 4, Beraldo 6, Nezaj 3, Pini 10, Fontana 4, Antonello 11, Peserico 16, Frigo 9, Rech 1, Mini 2, Diakhoumpa. All. Di Chiara, vice Tomei.

Uff.Stampa Lupebasket