Fanola, test vincente contro Treviso

Prosegue a ritmo serrato il precampionato del Fanola, che alla sua quarta amichevole è protagonista di un’altra buona sgambata sul campo della A. D. Nuova Pall. Treviso.

Quattro periodi giocati con punteggio azzerato, con i primi tre caratterizzati da grande equilibrio e l’ultimo vinto invece nettamente dalle Lupe, per un risultato complessivo di 52-69 (15-17, 18-15, 12-13, 7-24). Altre buone indicazioni dunque per lo staff di coach Di Chiara, in attesa dei prossimi impegni: sabato nuova amichevole sul parquet del Basket Rhodigium.

Il tabellino del Fanola: Guarise 9, Amabiglia 9, Beraldo 3, Nezaj 7, Pini 10, Antonello 4, Fontana, Peserico 11, Rech 2, Frigo 5, Mini 8, Toffolo 2.

Uff.Stampa Lupebasket