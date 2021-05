Lega Nazionale Pallacanestro e adidas Italia comunicano il vincitore del premio Under 21 del mese per aprile 2021, in Serie A2.

Il riconoscimento giunge alla sua quarta stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under.

Ecco il prescelto per aprile 2021.

UNDER 21 ADIDAS SERIE A2 – APRILE 2021

FEDERICO ZAMPINI (Top Secret Ferrara)

In Serie A2 si impone Zampini, playmaker nato nel 1999, 191 centimetri. Per lui 10 punti, 3.8 rimbalzi e 3.4 assist di media ad aprile, in un mese che ha visto conquistare l’accesso ai playoff per gli estensi, inseriti nel girone Giallo di seconda fase. Zampini, al terzo campionato a Ferrara, è ritornato a disposizione della Top Secret in questa stagione, dopo aver completamente saltato l’annata 2019-20 per due gravi infortuni ad un ginocchio. L’esterno originario di Perugia, dopo le giovanili alla PMS Moncalieri, ha militato in Serie A2 anche con la maglia di Roseto.

Zampini sarà premiato da adidas Italia con un trofeo ed un paio di scarpe adidas.

Area Comunicazione LNP