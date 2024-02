FIBA Women’s Olympic Qualifyng Tournament. La prima giornata dei quattro tornei

Al via quattro tornei composti da altrettante squadre ciascuno che delineeranno il quadro delle partecipanti alle Olimpiadi 2024 di Parigi.

Due di questi tornei si giocano in Europa (in Ungheria a Sopron e in Belgio ad Anversa), uno a Belem (Brasile) e l’altro a Xi’An (Cina). Le tre squadre meglio piazzate di ogni torneo si qualificano per i Giochi Olimpici. Le squadre partecipanti sono due dell’Africa, quattro delle Americhe, quattro dell’Asia e sei dell’Europa (la Francia più le prime cinque classificate dell’ultimo FIBA Women’s Eurobasket).

TORNEO DI XI’AN (Cina)

Subito voce grossa per Francia e Cina nella prima giornata del torneo che si disputa allo Shaanxi Provincial Gymnasium di Xi’An, capoluogo della provincia di Shaanxi, nella Cina Centrale. La Francia non ha problemi nel superare il Porto Rico con gara già decisa all’intervallo (27-13). Le sudamericane non vanno mai in doppia cifra in nessun quarto. Per la Francia 17 punti di Marine Johannes, 11 per le sue compagne di squadre nell’Asvel, Alexia Chery e Gabby Williams, 10 per Alix Duchet. 6 punti e 3 rimbalzi in 20′ per la giocatrice della Virtus Segafredo Bologna, Iliana Rupert. Per il Porto Rico, 5 punti e 7 rimbalzi per Arella Guirantes che milita nella Famila Schio. 2 punti e 10 rimbalzi per Mya Hollingshed che gioca nella Dinamo Sassari.

Esordio positivo per la Cina che liquida la Nuova Zelanda 94-47. Partita perfetta per la lunga (205cm) Xu Han che chiude con 21 punti, 6/6 da due e 3/3 da tre punti. 16 punti e 12 rimbalzi per la giocatrice del Besiktas, Yueru Li, 14 di Meng Li e 112 per Linei Yang.



Porto Rico-Francia 40-88

Cina-Nuova Zelanda 94-47

Francia-Cina (10.02 ore 9.30 italiane)

Nuova Zelanda-Porto Rico (10.02 ore 12.00 italiane)

Nuova Zelanda-Francia (11.02 ore 9.30 italiane)

Porto Rico-Cina (11.02 ore 12.00 italiane)



TORNEO DI BELEM (Brasile)

A Belem, capitale e città più grande dello stato del Pará, nel nord del Brasile, in campo questa sera Germania-Serbia e Brasile-Australia nel torneo che sembra il più equilibrato dei quattro.



Germania-Serbia (08.02 ore 21.00 italiane)

Brasile-Australia (09.02 ore 00.00 italiane)

Australia-Germania (10.02 ore 21.00 ital)

Serbia-Francia (11.02 ore 00. ita)

Serbia-Australia (11.02 ore 21.00)

Brasile-Germania (12.02 ore 00.00)

TORNEO DI SOPRON

All’Arena Sopron openin game con la vittoria del Giappone contro la Spagna. Le vice-campionesse olimpiche tengono sempre in mano il vantaggio anche se lo scarto non è mai superiore alla doppia cifra. Giappone vincente grazie alle prestazioni del duo Hayashi e Mawuli autrici di 20 punti a testa con la prima che ha tenuto un eccezionale 6/8 da tre punti. Doppia cifra anche per Mai Yamamoto (15). Nella Spagna 19 punti di Raquel Carrera, 15 per Megan Gustafson.



Spagna-Giappone 75-86

Ungheria-Canada (08.02 ore 19.00)

Canada-Spagna (09.02 ore 15.30)

Giappone-Ungheria (09.02 ore18.00)

Canada-Giappone (11.02 ore 15.00)

Spagna-Ungheria (11.02 ore17.30)

TORNEO DI ANVERSA

Il torneo in Belgio si aprirà con il “derby” africano e il succoso USA-Belgio a seguire.

Senegal-Nigeria (08.02 ore 18.15)

USA-Belgio (08.02 ore 20.45)

Nigeria-USA (09.02 ore 18.15)

Belgio-Senegal (09.02 ore 20.45)

Belgio-Nigeria (11.02 ore 16.45)

Senegal-USA (11.02 ore 19.15)