FIBA World Ranking giovanili: Italia al 5° posto nel femminile

Sono stati pubblicati ieri i FIBA World Ranking presented by Nike aggiornati per le categorie “Boys” and “Girls”, riguardanti le competizioni giovanili per nazionali.

http://www.fiba.basketball/news/italy-s-girls-and-spain-s-boys-rise-in-updated-fiba-world-rankings-presented-by-nike

Il Ranking, che tiene conto dei risultati ottenuti negli ultimi due cicli olimpici, vede una grandissima crescita per le Azzurre: l’Italia è infatti salita dal decimo al quinto posto. Le Azzurre a livello globale restano dietro solo a Stati Uniti, Spagna, Francia e Canada. Solo nell’estate del 2019, infatti, le Nazionali giovanili hanno vinto l’oro nell’Europeo U18 e nell’Europeo U20, mentre il quinto posto all’Europeo U16 ha permesso alle ragazze di coach Giovanni Lucchesi di qualificarsi per il Mondiale U17, che si svolgerà a Cluj il prossimo agosto.

Nel Ranking maschile, invece, l’Italia ha guadagnato una posizione salendo dall’undicesimo al decimo posto (7° in Europa). Il bronzo vinto dalla Nazionale U16 nell’Europeo di categoria a Udine la scorsa estate ha qualificato Casarin, Spagnolo e compagni al mondiale U17 del prossimo luglio a Sofia.